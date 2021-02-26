Nusaybin Kaymakamı Yalçın çalışmaları inceledi - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, başlatılan parke taşı çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı.

Nusaybin Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe merkezinde başlatılan parke taşı çalışmaları Barış Mahallesinde devam ediyor.

Kaymakam Yalçın, beraberinde İlçe Emniyet Müdürü Ragup Durmaz ve Belediye Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay ile çalışmaları inceledi.

Daha sonra parke taşı çalışmaları yapılacak ve çalışmaların bittiği sokakları da gezen Yalçın, personellerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.