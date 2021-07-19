Nusaybin Kaymakamı Yalçın, Kurban Bayramı mesajı yayımladı - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emre Yalçın, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, bayramların karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği günler olduğunu bildirdi.

Yalçın, şunları kaydetti:

"İslam alemi olarak biliyoruz ki sevinçler, mutluluklar paylaştıkça çoğalır, acılar ise paylaştıkça azalır. Bu duygu ve düşüncelerle, Kurban Bayramı'nı en içten duygularla tebrik eder, bayramın milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluk vesilesi olmasını temenni ederim. Şehitlerimizin aileleri, evlatları ve gazilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, gazilerimizi minnetle, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Herkese sevdikleri ile sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim."