Nusaybin Kaymakamlığı 6 bin haneye Ramazan yardımı dağıtacak - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamlığı 6 bin haneye Ramazan yardımı dağıtacak
05.04.2021 11:05
Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Ramazan ayı nedeni ile 6 bin haneye gıda çeki yardımı yapılacağı açıklandı.
Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Ramazan ayı nedeni ile 6 bin haneye gıda çeki yardımı yapılacağı açıklandı.
Nusaybin Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yapılacağı belirtildi. Yardım çeklerinin bu hafta itibariyle dağıtılmaya başlanacağı belirtilen açıklamada, yardım alacak kişilerin SYDV'de aktif dosya kaydı bulunup, yardım alma kriterlerini taşıyan vatandaşların olması gerektiği ifade edildi. Yardım çekleriyle Nusaybin ilçe sınırları içerisinde gıda satış faturası kesebilecek ve gıda çeklerini kabul eden tüm esnaflardan alışveriş yapılabileceği kaydedildi. - MARDİN
Son Dakika Şimdi korona düşünsün! Türkiye'nin yerli ve milli ilacı yıl sonuna kadar hazır hale gelecek Hatay faciası sonrası G.Saray'da gidecekler ve kalacaklar belli oldu Son Dakika! Yargıtay'dan emekli 104 amiralin imza attığı bildiriyle ilgili açıklama: Yargı kurumları yasalar çerçevesinde gereğini ifa edecektir Nisan ayında kiralara en fazla yüzde 13,18 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Son Dakika: Enflasyon mart ayında yüzde 1,08 artarak yıllık bazda yüzde 16,19 oldu Apartman yönetiminden tepki çeken uyarı: Köpekler ve kuryeler giremez Yasak aşk cinayetinde kan donduran detay! Eşiyle ilişki yaşayan adamın başını taşla ezip ölmesini beklemişler Dünyaca ünlü teknoloji markası LG, akıllı telefon pazarından çekiliyor