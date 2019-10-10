Son Dakika Haberleri: Nusaybin Kaymakamlığından uyarı: "Vatandaşların can güvenliği açısından evlerin zemin katlarına...
Son Dakika 3. Sayfa Nusaybin Kaymakamlığından uyarı: 'Vatandaşların can güvenliği açısından evlerin zemin katlarına...

Nusaybin Kaymakamlığından uyarı: "Vatandaşların can güvenliği açısından evlerin zemin katlarına...

1 saat önce

Nusaybin Kaymakamlığından uyarı: "Vatandaşların can güvenliği açısından evlerin zemin katlarına geçmeleri önemle rica olunur"MARDİN - Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda, "Tüm vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerinin zemin...

Nusaybin Kaymakamlığından uyarı: "Vatandaşların can güvenliği açısından evlerin zemin katlarına geçmeleri önemle rica olunur"

MARDİN - Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı tarafından vatandaşlara yönelik yapılan uyarıda, "Tüm vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerinin zemin katlarına geçmeleri ve sokakta bulunan vatandaşlarımızın evlerine gitmeleri önemle rica olunur" denildi.

Nusaybin'e düşen havan topları nedeni ile 3 kişi şehit olmuş 24 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından Nusaybin Kaymakamlığınca yapılan anonsta, "Tüm vatandaşlarımızın dikkatine. Tüm vatandaşlarımızın can güvenliği açısından evlerinin zemin katlarına geçmeleri ve sokakta bulunan vatandaşlarımızın evlerine gitmeleri önemle rica olunur" denildi.

Nusaybin Kaymakamlığından uyarı: Vatandaşların can güvenliği açısından evlerin zemin katlarına...

Nusaybin, Mardin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 08:04 Kaynak: İHA
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