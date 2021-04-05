Nusaybin'li çocuklara sanatçı destekli yardım - Son Dakika

Nusaybin'li çocuklara sanatçı destekli yardım

05.04.2021 16:11
Nusaybin'li çocuklara sanatçı destekli yardım, System.String[]

Engelsiz Yaşam Vakfı & Türk Kızılayı iş birliği ve ünlü sanatçıların da desteğiyle terör mağduru olan Nusaybinli çocuklara yardım eli uzattı.

Mardin Nusaybin de sosyal sorumluluk projeleri kapsamında on üç yıldır farklı branşlarda beş ve on beş yaş arası çocuklara eğitim veren Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'ndeki ihtiyaç sahibi ve yetim çocuklar için tedarik edilen çeşitli ihtiyaç malzemeleri, İstanbul'dan Kızılay'a ait bir araçla yola çıkarıldı…

Engelsiz Yaşam Vakfı'nın geçtiğimiz günlerde düzenlediği Vertera ile "11. Yılın En İyileri Ödül Töreni 2021" etkinliğinden elde edilen gelir ile terör mağduru olan Mardin Nusaybinli çocuklara yardım eli uzattı. Nusaybin Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan atmış bir terör mağduru beş ve on beş yaş arasında ihtiyaç sahibi ve yetim kız ve erkek çocuklar için Türk Kızılayı iş birliğiyle çeşitli ihtiyaç maddelerinin tedarikleri yapılarak Mardin'e gönderildi.

Vakfın İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi olan Canan Yener ve Atina temsilcisi Mustafa Mercan ve Bahçelievler Anneleri'nin de katkılarıyla temin edilen kışlık mont, sweatshirt, bot, spor ayakkabılar, oyuncaklar ile kitap, defter, boyama kitapları, kalemlerden oluşan kırtasiye malzemelerinin Kızılay'a ait bir araç ile yola çıkmasından önce Bakırköy Osmaniye'de bulunan Reyhanoğlu Cafe Restaurant'da bir basın toplantısı düzenlendi. Ünlü sanatçılar Yılmaz Morgül ve Hilal Özdemir'in de katılarak destek verdikleri yardım etkinliğinde bir konuşma yapan Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan "Biz vakıf olarak kısa bir süre önce 11. Yılın En İyileri Ödül Töreni'ni yaptık. Bu etkinliğimizden elde ettiğimiz gelirden Nusaybin Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşayan terör mağduru çocuklarımızın ihtiyaçları olan malzemeleri temin ettik. Amacımız önünde engel olan her kesimden insanımızın yanında olmaktır. Gücümüz yettiğince bu tür yardımları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Basın toplantısında yardımlarda emeği geçenlere plaketleri verildi ve yardım kolileri Türk Kızılayı'nın aracına yüklenerek yola çıkartıldı. Engelsiz Yaşam Vakfı başkanı Atilla Kaplakarslan'nın ev sahipliğindeki basın toplantısına başkan yardımcısı Av. Edip Önder, vakıf yöneticileri Şeniz Ulusoy, Arif Işık ile Türk Kızılayı Güngören Şube başkanı Erhan Tan ve Güngören Şubesi Engelsiz Kızılay Başkanı görme engelli Nail Ölmez, mekan sahibi Muzaffer Aslan, Mercan Promosyon sahibi ve vakıf Atina temsilcisi Mustafa İsmet Mercan, vakıf Tahran temsilcisi Timur Güven ve İstanbul Avrupa Yakası Temsilcisi olan Canan Yener'de katıldılar.

Nusaybin'li çocuklara sanatçı destekli yardım

Engelsiz Yaşam Vakfı, Terör Mağduru, Türk Kızılayı, Nusaybin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Magazin Nusaybin'li çocuklara sanatçı destekli yardım - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı İntihar etmek isteyen adamı canlı yayında paylaşan transseksüel şahıs ekipleri çileden çıkardı: Benim takipçim çok İntihar etmek isteyen adamı canlı yayında paylaşan transseksüel şahıs ekipleri çileden çıkardı: Benim takipçim çok Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı
Guardiola, UEFA ve FIFA'yı topa tuttu: Biz makine değiliz, bizi öldürmek istiyorsunuz! Guardiola, UEFA ve FIFA'yı topa tuttu: Biz makine değiliz, bizi öldürmek istiyorsunuz!         
17:27
Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi         
16:57
Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor         
16:40
İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok         
16:17
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
ABD'de felçli insanın beyni ilk kez kablosuz olarak bilgisayara bağlandı ABD'de felçli insanın beyni ilk kez kablosuz olarak bilgisayara bağlandı         
15:00
Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
14:21
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi         
14:09
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı         
12:53
Rengi değiştiği için korkutan Burdur Gölü'nde 'yeşil alg patlaması' yaşandığı ortaya çıktı Rengi değiştiği için korkutan Burdur Gölü'nde 'yeşil alg patlaması' yaşandığı ortaya çıktı         
11:22
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 17:33:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nusaybin'li çocuklara sanatçı destekli yardım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei