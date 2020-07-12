Nusaybin polisinden uyuşturucu denetimi - Son Dakika

Nusaybin polisinden uyuşturucu denetimi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu denetimi yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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