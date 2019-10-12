Son Dakika Haberleri: Nusaybin şehidinin tabutuna kızlarının düğünde giyeceği takım elbise bırakıldı
Son Dakika Güncel Nusaybin şehidinin tabutuna kızlarının düğünde giyeceği takım elbise bırakıldı

Nusaybin şehidinin tabutuna kızlarının düğünde giyeceği takım elbise bırakıldı

1 saat önce

Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin dün Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlediği havan saldırısında şehit olan 8 kişi toprağa verildi.

Nusaybin şehidinin tabutuna kızlarının düğünde giyeceği takım elbise bırakıldı, System.String[]

Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristlerin dün Mardin'in Nusaybin ilçesine düzenlediği havan saldırısında şehit olan 8 kişi toprağa verildi. Saldırıda şehit olan manav Mehmet Şirin Demir'in (50) tabutunun üzerine kızlarının düğününde giymek için aldığı takım elbise konuldu.

Nusaybin ilçesine dün YPG'li teröristlerin Kamışlı kentinden attıkları havan mermilerinden 8 sivil şehit olurken, 35 kişi de yaralandı. Saldırıda şehit olanlar Nusaybin'de gözyaşları içinde ve teröre lanet yağdırılarak, toprağa verildi.Toprağa verilen 8 şehitten biri de Nusaybin'de manavlık yapan ve TRT Kurdi muhabiri Gülay Demir'in babası Mehmet Şirin Demir oldu. Demir için, sabah saatlerinde Molla Ahmet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Demir'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Hacılar Mezarlığı'na getirildi. Mezarlıkta, Demir'in tabutuna kızlarının düğününde giymek için aldığı takım elbise konuldu. Mehmet Şirin  Demir, Kürtçe ve Türkçe ağıtlar yakılarak, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Ahmet AKKUŞ/MARDİN,-

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Nusaybin, Suriye, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:03 Kaynak: DHA
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