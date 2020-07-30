Nusaybin SYDV'den 2 bin 478 aileye yardım - Son Dakika

Nusaybin Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 2 bin 478 aileye yardımda bulundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan başkanlığında toplanan SYDV, Kurban Bayramı öncesi ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere 793 bin 750 lira nakdi yardımda bulundu.

Kaymakam Temizkan, yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve mutluluğunun kendileri için her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Temizkan, şunları kaydetti:

"Onların ihtiyaç duydukları her anda devletimizin imkanlarını ve vatandaşa dokunan sıcak yüzünü görmelerini ve hissetmelerini istiyoruz. Bu kapsamda Nusaybin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla 2 bin 478 ailemize yardım eli uzattık ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hanelerinde sevinç yaşanmasına vesile olduk. Hiçbir vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması bizlerin temel prensibi olacak. Her zaman vatandaşımızın hizmetindeyiz."