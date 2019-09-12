Son Dakika Haberleri: Nusaybin Ticaret Borsası'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı
Son Dakika Güncel Haber

Nusaybin Ticaret Borsası'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı

9 dakika önce

Mardin'in Nusaybin Ticaret Borsası, Misak-ı Milli İlk ve Ortaokulu'na eğitim yardımında bulundu.

Nusaybin Ticaret Borsası'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı, System.String[]

Mardin'in Nusaybin Ticaret Borsası, Misak-ı Milli İlk ve Ortaokulu'na eğitim yardımında bulundu.


Misak-ı Milli İlk ve Ortaokulu'na gelen Nusaybin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Aktaş ve beraberindekiler, çanta, ayakkabı ve kırtasiye malzemelerinden oluşan yardımı, muhtaç öğrencilere dağıtılmak üzere Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ve okul müdürü Selman Yavuz'a teslim etti. 2019 - 2020 eğitim öğretim sezonunun hayırlı olması temennisinde bulunan Aktaş, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin finans desteği ile her yıl geleneksel hale getirilen eğitim yardımları çerçevesinde bu yıl ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için ayakkabı ve çanta yardımlarımızı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mümkün olduğunca daha fazla sayıya ulaşarak daha fazla öğrencimizi sevindirmek temel amacımız olmuştur. Yardımda katkısı büyük olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına teşekkür ediyorum" dedi.


Öğrencilere yaptıkları yardım için Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, yönetim ve TOBB'a teşekkür ettiklerini kaydeden Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, eğitime yapılan her katkının yeni nesillerin önünü açacağını söyledi. Çetin, okul yönetimine teslim edilen eğitim yardımının okul yönetimi tarafından tespit edilecek muhtaç öğrencilere dağıtılacağını dile getirdi. - MARDİN

Nusaybin, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şenol Güneş milli maç sonrası kendisine tahsis edilen özel aracı reddetti
Metropollere bombalı eylem hazırlığı yapan 2 PKK'lı yakalandı Savcılıktan Osman Öcalan kararı: Basının haber verme özgürlüğü kapsamında Saniye saniye kameralara yansıdı! İşçi, onlarca şeftali kasasının altında kaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.9.2019 16:43:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nusaybin Ticaret Borsası'ndan ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]