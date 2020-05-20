Nusaybin TOKİ tarafından 4 etaptaki iş yerleri dağıtılacak - Son Dakika

Nusaybin ilçesinde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında kalan 4 etaptaki iş yerlerinin dağıtılmaya başlanacağı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 20 Mayıs itibarıyla 1, 2, 3. ve 12. etaplarda bulunan iş yerlerinin dağıtımına başlanacağı belirtildi.

Hak sahiplerinin telefonlarına gelecek mesajla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gelerek sözleşme imzalayacakları ifade edilen açıklamada, vatandaşların randevu aldıktan sonra komisyona gelmeleri gerektiği kaydedildi.