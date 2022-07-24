NUSAYBİNLİ ÇOCUKLAR KUŞADASI'NDA DENİZLE BULUŞTU - Son Dakika
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NUSAYBİNLİ ÇOCUKLAR KUŞADASI'NDA DENİZLE BULUŞTU

24.07.2022 15:08
NUSAYBİNLİ ÇOCUKLAR KUŞADASI'NDA DENİZLE BULUŞTU

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören 40 çocuğu ağırladı.

AYDIN'ın Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören 40 çocuğu ağırladı. Arya A.Ş Gazibeğendi Tesisleri'nde kahvaltı yapan çocuklar, 'Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi'ni' ziyaret ettikten sonra Sevgi Plajı'ndaki Ada Camping'de hayatlarında ilk defa denize girmenin mutluluğunu yaşadı

Kuşadası Belediyesi, Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi'nin yaz okullarında eğitim gören öğrencileri bu yıl 3'üncü kez misafir etti. Kenti ziyarete gelen 7-14 yaş arası çocukları Kuşadası Belediyesi Yöneticisi Ethem Kerim ile Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ömer Cevat Göğez karşıladı. Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Proje Koordinatörü Şehmus Ak'ın eşlik ettiği çocuklar önce Arya A.Ş Gazibeğendi Tesisleri'nde kahvaltı yaptı. Ardından 'Oleatrium Zeytin ve Zeytinyağı Tarihi Müzesi'ni' ziyaret edip, rehberlerden zeytinyağının Antik dönemden günümüze kadar olan süreçteki üretim teknolojileri hakkında bilgi aldı. Öğrenciler son olarak deniz, kum ve güneşin tadını çıkartmaları için Davutlar Mahallesi'ndeki Ada Camping'de ağırlandı. Hayatlarında ilk kez denize giren Nusaybinli çocuklar, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e kendilerine böyle bir imkan sunduğu için teşekkür etti.

'DALGALARI GÖRÜNCE HEYECANLANDIM'

Denizi ilk gördüğünde çok heyecanlandığını belirten 10 yaşındaki Barış Cengiz, "Daha önce hiç denize girmedim. Dalgaları görünce biraz korktum. Ancak sonra alıştım. Su biraz soğuk ama üşümedim. Çok mutluyum. Kuşadası'na tekrar gelmeyi çok isterim" dedi.

Kuşadası'nın çok güzel bir kent olduğunu ifade eden Mustafa Basın da "Burada olduğum için çok mutluyum. Çok eğlenceli vakit geçiriyorum. Denize girmek harika bir duygu" diye konuştu.

'İLK KEZ DENİZE GİRDİLER'

Mardin Nusaybin Çocuk Gelişim Merkezi Genel Koordinatörü Şehmus Ak ise "Çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimleri için hayata geçirdiğimiz bu proje kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesinden 40 çocuğumuzu Kuşadası'na getirdik. Bugün Kuşadası Belediyesi'nin misafiri oluyoruz. Belediye Başkanı Sayın Ömer Günel'e ve çalışanlara çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi ağırladılar. Çocuklar hayatlarında ilk kez denize girdiler" dedi.(DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel NUSAYBİNLİ ÇOCUKLAR KUŞADASI'NDA DENİZLE BULUŞTU - Son Dakika

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