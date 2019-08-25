Son Dakika Haberleri: Nusaybinli sporcular maça Emine Bulut pankartıyla çıktı
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Nusaybinli sporcular maça Emine Bulut pankartıyla çıktı

59 dakika önce

Galatasaray Nusaybin Basketbol Okulu kız ve erkek takımları arasında hazırlık maçı yapıldı.

Nusaybinli sporcular maça Emine Bulut pankartıyla çıktı, System.String[]

Galatasaray Nusaybin Basketbol Okulu kız ve erkek takımları arasında hazırlık maçı yapıldı. Atatürk Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda yapılan maça sporcular ellerinde taşıdıkları siyah pankart üzerinde 'Anne Lütfen Ölme. Emine Bulut' pankartıyla çıktı.


Galatasaray Nusaybin Basketbol Koordinatörü İzzettin Macit, yaptıkları hazırlık maçına Emine Bulut'u anarak çıktıklarını söyledi. Macit, "Bugüne kadar çok kadın cinayetine gördük ama o ölüm anına ölmek istemeyişine şahitlik olmadık. Hiçbiri ölmek istemedi ama belki sesli duymamış olmak vicdanımızı bastırdı. Emine Bulut'un o çığlığı ile tüm öldürülen kadınların çığlığını duyduk. Biz de Galatasaray Nusaybin Basketbol Okulu olarak kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Emine Bulut pankartıyla çıktık. İnşallah bir daha böyle bir şey görmeyiz" dedi. - MARDİN

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Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
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