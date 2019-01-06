Son Dakika Haberleri: Nusret'de Yediği Altın Kapalı Etin Bedelini Ağır Ödeyecek

Nusret'de Yediği Altın Kapalı Etin Bedelini Ağır Ödeyecek

1 saat önce

OLAY üzerine olay çıkaran Bayern Münih yıldızı Franck Ribery'ye daha önce takım arkadaşı Robben ve bir gazeteciyi tokatlamıştı.

Nusret'de Yediği Altın Kapalı Etin Bedelini Ağır Ödeyecek, System.String[]
OLAY üzerine olay çıkaran Bayern Münih yıldızı Franck Ribery'ye daha önce takım arkadaşı Robben ve bir gazeteciyi tokatlamıştı. Şimdi de sosyal medya hesabından savurduğu ağır küfürlerle kamuoyunda yoğun tepki ve öfke çekti.

Ribery Dubai'de Nusret Gökçe'nin hazırladığı altın kaplama eti yerken fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Yeni yıla başlamak için bir tutam tuz ve Türk kardeşimi ziyaret etmekten daha iyi bir yol yok" diye paylaştı. Alman basını Ribery'nin altın kaplama ete bin 200 euro ödediği haberlerini ana sayfalarından duyurunca Ribery'ye sosyal medyadan ağır eleştiri ve küfürler yağdı. Bu küfürler karşısında kontrolü kaybeden Ribery, "Sizin ananızı, ninenizi ve sülalenizi S......" diye yazdı.

BAYERN MÜNİH: KABUL EDİLEMEZ

Olay Alman kamuoyunda bomba etkisi yarattı. Bayern Münih kulübü Ribery'ye çok ağır para cezasını karara bağladığını açıkladı. Sport Bild'in haberine göre kulüp spor direktörü Hasan Salihamidzic, "Bayern Münih için bu sözler kabul edilemez. Ribery'ye çok ağır para cezasını futbolcular onayladı" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:25 

Bayern Münih, Franck Ribery, Güncel
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