Nusret Dede, Covid-19'dan yaptığı 'ağaç ev' ile korunuyor - Son Dakika

Nusret Dede, Covid-19'dan yaptığı 'ağaç ev' ile korunuyor

ELAZIĞ - Elazığ'da 90 yaşındaki Nusret Gürz'ün 9 yıl önce dut ağacına yaptığı ev, Covid-19 pandemisi sürecinde vaktini ve gecelerini geçirdiği yer oldu.

Kültür Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın bir dairesinde eşi Cemile ile yaşayan Nusret Gürz, 9 yıl önce yaz aylarında oturmak için evinin bahçesinde bulunan 10 metre yüksekliğindeki dut ağacının üzerine kendi imkanları ile tahtadan ev yaptı.Daha sonra Gürz, 28 basamaklı merdivenle ulaştığı ağaç evi, balkonuyla birleştirdi. Özellikle Covid-19'dan nedeniyle gününün büyük bir bölümünü ağaç evde geçirmeye başlayan Gürz, çoğu geceler 5 metrekarelik ahşap evinde uyuyor.

Böyle şeyleri genelde Karadenizlilerden beklediğini dile getiren mahallenin muhtarı Murat Biter, "Bunu görünce gerçekten şaşırdım. Nusret amca dut ağacının üstüne kendisine güzel bir çardaklık yapmış. Mahallem adına amcamızla gurur duydum. Bu yaşta bir amcamız gelip de böyle güzel bir çardak yapıyorsa ne mutlu bize ki bizim memleketin insanları da böyle şeyler yapabiliyormuş. Ben mahallem de böyle bir şey yapıldığı için çok mutlu oldum" dedi.

Covid-19'un ülkeyi ve dünyayı büyük bir şekilde etkilediğini vurgulayan Biter, "Bu son dönemler de artışlar fazlalaşmaya başladı. Rabbim inşallah bizi bu kötü hastalıklardan kurtarır. Nusret amca da yaşından dolayı kendisini dut ağacının üstündeki çardağa mahkum etmiş. Orada yatıp kalkıyor. Bu tarz yerler köylerde ve ormanlık alanlarda olurdu. Ama şimdi şehrin göbeğinde bir dut ağacının üstünde var. Buna bende çok şaşırdım. 8-9 sene önce yapmıştı, amcayla gurur duyuyorum. Orada oturmak nasip olmadı. İnşallah bu virüsü atlattıktan sonra çayını içmeye gideceğiz" diye konuştu.