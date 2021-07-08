Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu

Saltbea akımıyla tüm dünyada üne kavuşan Türkiye'nin en ünlü et restoranlarının sahibi Nusret Gökçe, dünyaca ünlü futbolcuların da uğrak noktası konumunda. Fransa Milli Takımı'nın yıldızlarından Benzema ve Mbappe'yi ağırlayan Nusret, sosyal medyada yayınladığı videoyla gündeme oturdu.

"MUHTEŞEM BİR AKŞAMDI"

Paylaşılan videoda Fransız futbolcu Mbappe, "Muhteşem bir akşamdı, buraya gelip adamımla buluşmak benim için zevk" açıklamasını yapınca, Nusret de Mbappe'yi yanağından öptü.