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Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan özel koleksiyon saat için 6 milyon lira ödedi - Son Dakika

Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan özel koleksiyon saat için 6 milyon lira ödedi

29.05.2021 11:40
Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan özel koleksiyon saat için 6 milyon lira ödedi, System.String[]

Dünya çapında tanınan sosyetik kasap Nusret Gökçe, bu sefer de lüks saatiyle gündem oldu. Koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyen Gökçe, dünyaca ünlü bir markanın altın saatinin üzerine 200'den fazla pırlanta koydurdu. Gökçe'nin saatinin fiyatı ise 6 milyon lira.

Tuz serpme hareketiyle ünlenen ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan Nusret Gökçe, kesenin ağzını açarak saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

SAAT ALTIN VE PIRLANTADAN OLUŞUYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, 6 ülkeden 23 restoranı bulunan Gökçe, Patek Philippe marka bir saat beğenince harekete geçti. Saati kişiselleştirmek isteyen sosyetik kasap, üzerine 200'den fazla pırlanta koydurdu. Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan saati için yaklaşık 6 milyon lira ödedi.

Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan özel koleksiyon saat için 6 milyon lira ödedi
Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan özel koleksiyon saat için 6 milyon lira ödedi
Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan özel koleksiyon saat için 6 milyon lira ödedi

Nusret Gökçe, Sadece Haberler, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan özel koleksiyon saat için 6 milyon lira ödedi - Son Dakika Magazin


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