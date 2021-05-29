Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan özel koleksiyon saat için 6 milyon lira ödedi

Tuz serpme hareketiyle ünlenen ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan Nusret Gökçe, kesenin ağzını açarak saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi.

SAAT ALTIN VE PIRLANTADAN OLUŞUYOR

Sabah'ta yer alan habere göre, 6 ülkeden 23 restoranı bulunan Gökçe, Patek Philippe marka bir saat beğenince harekete geçti. Saati kişiselleştirmek isteyen sosyetik kasap, üzerine 200'den fazla pırlanta koydurdu. Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan saati için yaklaşık 6 milyon lira ödedi.