Nusret Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan saat için 6 milyon lira ödedi

Dünya çapında tanınan sosyetik kasap Nusret Gökçe, bu sefer de lüks saatiyle gündeme geldi. Koleksiyonuna bir yenisini daha katan Gökçe, dünyaca ünlü bir markanın altın saatinin üzerine 200'den fazla pırlanta koydurdu. Gökçe'nin saatinin fiyatının ise 6 milyon lira olduğu öğrenildi.

Tuz serpme hareketiyle ünlenen ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoranı bulunan Nusret Gökçe, kesenin ağzını açarak saat koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. SAAT ALTIN VE PIRLANTADAN OLUŞUYOR Sabah'ta yer alan habere göre, 6 ülkeden 23 restoranı bulunan Gökçe, Patek Philippe marka bir saat beğenince harekete geçti. Saati kişiselleştirmek isteyen sosyetik kasap, üzerine 200'den fazla pırlanta koydurdu. Gökçe, altın ve pırlantadan oluşan saati için yaklaşık 6 milyon lira ödedi.

YORUMLAR (1) MEHMET KUBAT: Insanlık ne hale getirildi 6 milyon işsiz var ülkede adam 6 milyonu koluna takıyor hala millet çıkıp hakkıdır diyorsa diyecek tek laf var müstahak bu millete Cevap Yaz 10 0 Yayından Kaldır Kullanıcı Adı

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