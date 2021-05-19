Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu

Tuz serpme hareketiyle ünlenen şimdi dünyanın çeşitli yerlerinde restoranları olan Nusret Gökçe, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Restoranlarında dünyaca ünlü isimleri ağırlayan Gökçe, son olarak Hollywood yıldızı Al Pacino ile bir araya geldi.

BİR HAYALİNİ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ

Instagram'da 35,1 milyon takipçiyle en çok takip edilen ünlülerin başında gelen Nusret Gökçe, Al Pacino ile buluştuğu anlarda çektirdiği fotoğrafları peş peşe paylaştı. "Bir hayalim daha gerçek olmuşke" notuyla paylaşım yapan Gökçe'nin fotoğrafları 609 bin beğeni aldı.

Gökçe hayranı olduğu Al Pacino'ya sarıldığı bir karesini de paylaşımına eklemeyi ihmal etmedi. 81 yaşındaki oyuncu Al Pacino, yakın zamanda 'House of Gucci' filmi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sosyetik kasap daha önce de mekanlarında Mark Wahlberg, Jason Statham ve Andrea Bocelli gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlamıştı.

İşte Nusret Gökçe ve Al Pacino'nun pozları...