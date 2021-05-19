Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu - Son Dakika

Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu

19.05.2021 11:52
Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu, System.String[]

Dünyaca ünlü kasap Nusret Gökçe, hayranı olduğunu belirttiği Hollywood yıldızı Al Pacino ile bir araya geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden sık sık paylaşımlarda bulunan Gökçe, o anları da Instagram'dan paylaşarak, "Bir hayalim daha gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

Tuz serpme hareketiyle ünlenen şimdi dünyanın çeşitli yerlerinde restoranları olan Nusret Gökçe, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Restoranlarında dünyaca ünlü isimleri ağırlayan Gökçe, son olarak Hollywood yıldızı Al Pacino ile bir araya geldi.

BİR HAYALİNİ DAHA GERÇEKLEŞTİRDİ

Instagram'da 35,1 milyon takipçiyle en çok takip edilen ünlülerin başında gelen Nusret Gökçe, Al Pacino ile buluştuğu anlarda çektirdiği fotoğrafları peş peşe paylaştı. "Bir hayalim daha gerçek olmuşke" notuyla paylaşım yapan Gökçe'nin fotoğrafları 609 bin beğeni aldı.

Gökçe hayranı olduğu Al Pacino'ya sarıldığı bir karesini de paylaşımına eklemeyi ihmal etmedi. 81 yaşındaki oyuncu Al Pacino, yakın zamanda 'House of Gucci' filmi ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sosyetik kasap daha önce de mekanlarında Mark Wahlberg, Jason Statham ve Andrea Bocelli gibi dünyaca ünlü isimleri ağırlamıştı.

İşte Nusret Gökçe ve Al Pacino'nun pozları...

Bir hayalini daha gerçekleştiren Nusret Gökçe, Al Pacino ile buluştu
Bir hayalini daha gerçekleştiren Nusret Gökçe, Al Pacino ile buluştu
Bir hayalini daha gerçekleştiren Nusret Gökçe, Al Pacino ile buluştu
Bir hayalini daha gerçekleştiren Nusret Gökçe, Al Pacino ile buluştu
Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu

Nusret Gökçe, Hollywood, Al Pacino, Gökçe, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (12)
Tüm yorumlar için tıklayınız

Son Dakika

Eşine tekme tokat saldıran kocanın, seneler önce ablasını döven eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı Eşine tekme tokat saldıran kocanın, seneler önce ablasını döven eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı Esra Erol'da ilginç olay! Karısı evden kaçan adam isyan etti: Ocakta tanıştık, şubatta evlendik, martta hamile kalıp nisanda beni terk etti Esra Erol'da ilginç olay! Karısı evden kaçan adam isyan etti: Ocakta tanıştık, şubatta evlendik, martta hamile kalıp nisanda beni terk etti Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Sedat Peker'le fotoğraflarını paylaşan ünlüler, o kareleri tek tek silmeye başladı Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan Anket sonuçları açıklandı! Türkiye'de en beğenilen siyasi parti lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz

Son Dakika Haberleri
12:36 Ayrıntılar belli oluyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanabilecek
12:31 Eşine tekme tokat saldıran kocanın, seneler önce ablasını döven eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı
12:01 Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum
11:59 Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor
11:52 Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu
11:37 Yasak aşk cinayeti! Eşiyle ilişkisi olduğunu ileri sürdüğü şahsı 7 bıçak darbesiyle öldürdü
11:21 Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığı iddia edilmişti, Şanlıurfa Valiliği yalanladı
11:19 Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı
11:16 Thodex vurgununda tek firari isim Faruk Fatih Özer kaldı! Yenge de yakalandı
10:40 Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın
Ayrıntılar belli oluyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanabilecek Ayrıntılar belli oluyor! Esnafa yapılacak hibe desteğinden seyyar satıcılar da yararlanabilecek         
12:37
Sedat Peker'in sözlerinden sonra 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı Sedat Peker'in sözlerinden sonra 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisindeki Peker karakteri sırra kadem bastı         
12:16
Çin televizyonunda yapılan Yahudi karşıtı haber, İsrail'i rahatsız etti Çin televizyonunda yapılan Yahudi karşıtı haber, İsrail'i rahatsız etti         
12:03
Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor Zamlı maaşlar hesaplandı, işte masadaki senaryolar! Emekliler temmuzu dört gözle bekliyor         
11:59
"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu         
10:49
Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın         
10:40
Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir         
09:57
Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
09:25
Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı         
09:13
Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim Eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü'den Acun Ilıcalı'yı kızdıracak itiraf: Survivor'ı hiç izlemedim         
23:56
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu         
23:55
Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı Ünlü oyuncu Hazal Kaya saçlarını sarıya boyattı, son halini sosyal medyada paylaştı         
23:41
Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan Meral Akşener için dikkat çeken sözler         
22:44
Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler Satın aldığı otomobillerini bir kere bile kullanmayan vatandaştan ilginç vasiyet: Ben ölünce çocuklarım da aynısını yapmazsa mezarıma gelmesinler         
22:29
İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti İrem Derici yaza hazır! Bikinisini giyip ayna karşısına geçti         
20:33
Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu Üniversite öğrencisi Havva Nur, erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2021 13:12:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement