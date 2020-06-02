Nusret Gökçe'den ırkçılık karşıtı mesaj

ABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe bugün sosyla medya hesabından ırkçılık karşıtı bir video paylaştı. Bir siyahi bebeğe biberonla süt içirirken çekilmiş bir videosunu paylaşan Gökçe, fon müziği olarak ise İbrahim Tatlıses'in "Saygımız vardır" parçasını kullandı.



İŞTE O ŞARKININ SÖZLERİ



Bir karınca yuvasını kaybetse



O gece yatamam kaygımız vardır



Bir yaprak dalından sararıp düşse



Ezilir yüreğim duygumuz vardır



Ha kutuplarda bir eskimo genci



Ha Afrika'da garip bir zenci



Farketmez ne dili ne rengi



Madem ki insandır saygımız vardır



İnsanı insandan ayırmam ki



Bu bizden diyerek kayıramam ki



Sanmayın sesimi duyuramam ki



İnsanız insana saygımız vardır