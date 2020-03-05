Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nusret Gökçe'den 'Kadınlar Günü' jesti - Son Dakika Magazin

Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

6 saat önce

İşte Nusret Gökçe'nin mesajı: Bu benim annem. Eğer sen olmasaydın ben de olmazdım. Kalbimin derinliklerinden, yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bütün kadınları öğlen saat 12: 00 ile 19: 00 arasında Nusr-et Steak House'a davet ediyorum.

Nusret Gökçe'den

İşte Nusret Gökçe'nin mesajı:


Bu benim annem. Eğer sen olmasaydın ben de olmazdım. Kalbimin derinliklerinden, yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bütün kadınları öğlen saat 12: 00 ile 19: 00 arasında Nusr-et Steak House'a davet ediyorum. Bir meşrubat, bir adet lokum, bir baklava. Uluslararası Kadınlar Günü olsun.



SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Dünya Kadınlar Günü, Nusret Gökçe, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (2)


Son Dakika

Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 01:18:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]