Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
6 saat önce
İşte Nusret Gökçe'nin mesajı: Bu benim annem. Eğer sen olmasaydın ben de olmazdım. Kalbimin derinliklerinden, yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bütün kadınları öğlen saat 12: 00 ile 19: 00 arasında Nusr-et Steak House'a davet ediyorum.
İşte Nusret Gökçe'nin mesajı:
Bu benim annem. Eğer sen olmasaydın ben de olmazdım. Kalbimin derinliklerinden, yaptığın her şey için sana teşekkür ederim. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bütün kadınları öğlen saat 12: 00 ile 19: 00 arasında Nusr-et Steak House'a davet ediyorum. Bir meşrubat, bir adet lokum, bir baklava. Uluslararası Kadınlar Günü olsun.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 06:39
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