Nusret Gökçe'ye 5 çalışanı ABD'de dava açtı! 70 saat fazla çalışıp tuvalet dahi temizlediler

Ülkemizde olduğu kadar dünyada da "Salt Bae" hareketiyle tanınan Nusret Gökçe'ye çalışanları tarafından bir kez daha dava açıldı. Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ve ABD'de de şubeleri bulunan et lokantası zinciri sahibine daha önce 2019 yılında bahşişlerin nasıl dağıtıldığını sorguladıkları için Manhattan şubesinden kovulan 4 garson tarafından dava açılmış ve 230.000 dolar tazminat ödenmişti.

NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİNDEN 70 SAAT FAZLA ÇALIŞTIRILDILAR

2019'daki davanın dava avukatı olan Louis Pechman tarafından Nusret Gökçe'te bir dava daha açıldı. Manhattan federal mahkemesine verilen dilekçeye göre New York şubesinde çalışan 5 Türk çalışan, haftada normal çalışma süresinden 70 saat fazla çalışmalarına rağmen gereken ücreti alamadıklarını ifade etti.

KENDİSİ İÇİN ÖZEL YEMEK PİŞİRİLMESİNİ TALEP ETTİ

Gökçe'nin restoranda bulunduğu zamanlarda kendisi için özel yemek pişirilmesini talep ettiği de dava dilekçesinde yer alırken; iddiaya göre çalışanlar yönetici pozisyonundaki kişilerce çöp çıkarmaya, bulaşık yıkamaya hatta tuvalet temizlemeye yönlendirildi.