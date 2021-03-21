Nusret'in altın kaplı et videosu 6 bin dolara alıcı buldu

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, geçtiğimiz haftalarda açık artırma usulüyle ilk tweet'ini satışa çıkarmış, 2,5 milyon dolar karşılığında paylaşımını Türk iş insanı Sina Estavi'ye satmıştı.

BİR TWEET'İ 6 BİN DOLARA SATTI

Jack Dorsey'in gerçekleştirdiği bir ilkin ardından dünyaca ünlü etçi Nusret Gökçe de tweet'lerini satışa çıkardı. Altın kaplı et videosunu satışa çıkaran Nusret, tweet'i karşılığında 6 bin dolar aldı. Kısa sürede alıcı bulan diğer tweet'leri ise Nusret'e 200 dolar ile 3 bin dolar arası para kazandırdı. Ünlü ismin dijital imzalı tweet'lerinin zamanla değerlerinin artması bekleniyor.