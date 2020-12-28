Nusret'in tuz serpme hareketi manava taşındı - Son Dakika

AMASYA'da, fenomen haline gelen restoran işletmecisi Nusret Gökçe'nin tuz atma hareketi, Abdullah Çoşkun'un (26), manav dükkanına taşındı. Coşkun, satışı yapılan ürünleri, koruyucu püsküllerle poşete doldurması müşterilerinin ilgi odağı olurken, satışlarını da artırdı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Nusret Gökçe'nin fenomen haline gelen tuz serpme hareketi, Amasya 'da esnaf Abdullah Çoşkun'un işlettiği manav dükkanına taşındı. Pandemi nedeniyle hijyene azami özen gösteren Çoşkun, Nusret'in bilinen tarzını kullanıp, koruyucu püsküllerle ürünleri poşete doldurması müşterilerinin ilgi odağı oluyor. Yaz sebzelerinden oluşturduğu hayvan figürleriyle de dikkat çeken Çoşkun, ilginç yöntemle de satışlarını ikiye katladı.'NUSRET'İN MANAV VERSİYONU OLDUK?

Satışlarının iyi olduğunu söyleyen Çoşkun, 'Bu sıkıntılı süreçte işlerimizi artırabilmek adına bilindik bir teknik ile satışlarımın artışını sağladım. Nusret beyin ete tuz ekmesi gibi bende meyvelere püskül serpiyorum. Bu hizmetten vatandaşlarımız oldukça memnun. Vermiş olduğumuz bu hizmet ile adeta Amasya'da Nusret'in manav versiyonu olduk. Bunun dışında farklı bir çalışmamız ise sebzeleri hayvan figürleri ile süsleyip, müşterilerimizin ilgi odağı olmayı başardık' dedi.