Nusret Instagram hesabından paylaştı: 'Nereden geldiğini unutma'

Nusret Gökçe Instagram hesabından videolu bir paylaşım yaptı. Ramazan ayını tebrik eden Nusret, paylaşımında şu ifadelerini kullandı:

"Nereden geldiğini unutma. Burası doğduğum köy ve bunlar halkım için inşa ettiklerim. Sevgili anne ve babam Fatma ve Faik Gökçe'nin adını verdiğim kütüphane, misafirhane, cami, eğlence merkezi, ingilizce kursu ve bilgisayar laboratuvarı."

Nusret Gökçe'nin paylaşımı kısa bir süre içinde yaklaşık 350 bin kez görüntülendi.