Son Dakika Haberleri: Nusret, İstanbul Akvaryum'u Ziyaret Etti

Nusret, İstanbul Akvaryum'u Ziyaret Etti

1 saat önce

Saltbea (Tuz serpme) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, İstanbul Akvaryum'u ziyaret etti.

Nusret, İstanbul Akvaryum'u Ziyaret Etti, System.String[]
Saltbea (Tuz serpme) hareketiyle dünya çapında üne kavuşan Nusret Gökçe, İstanbul Akvaryum'u ziyaret etti.

İstanbul Akvaryum'un ev sahipliği yaptığı 17 bin kara ve deniz canlısını bulundukları ortamda gören Nusret Gökçe'nin en çok ilgisini köpekbalıkları ve Türkiye'nin ilk ve tek soğuk iklim penguenleri çekti.

Nusret Gökçe'ye İstanbul Akvaryum yönetim ekibi de gezi sırasında eşlik ederek, deniz canlıları hakkında bilgi aktardı.  'Büyüleyici güzellikte bir yer'  yorumunda bulunarak, en kısa süre de bir kez daha gelmek istediğini ifade eden Gökçe, diğer konuklar tarafından da büyük ilgi gördü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:38 Kaynak: DHA

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