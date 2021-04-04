Nusret Köklü Caddesi'nde köklü değişim - Son Dakika

Nusret Köklü Caddesi'nde köklü değişim

04.04.2021 15:06
Nusret Köklü Caddesi'nde köklü değişim, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesindeki Nusret Köklü Caddesi'nde prestij cadde çalışmasını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesindeki Nusret Köklü Caddesi'nde prestij cadde çalışmasını tamamladı. Yapılan çalışmayla bambaşka bir görünüme kavuşan cadde, modern aydınlatmasıyla da geceleri ışıl ışıl bir görünüm kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi Nusret Köklü Caddesi'ne yepyeni bir görünüm kazandırdı. Fen İşleri ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmada, ilk olarak kaldırım ve bordür düzenlemesi yapıldı. Daha sonra ise, atıl durumda olan peyzaj alanlarına Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı'nın özenli çalışmasıyla güzel bir görünüm kazandırıldı. Son olarak ise, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği aydınlatma çalışmasıyla, cadde ışıl ışıl görünüm kazandı. Yürütülen çalışmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu; Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ve Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin ile birlikte cadde de incelemede bulundu.

Başkan Ergün'e teşekkür etti

Yürütülen çalışma nedeniyle memnuniyetini dile getiren Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin, "Çok güzel oldu. Mahallemiz, eski bir yerleşim yeri olmasına rağmen son zamanlarda yapılan en iyi çalışmaydı. Başkanımız Cengiz Ergün'e ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Emeğine sağlık" dedi.

Çalışmalar hakkında bilgi verdi

Cadde de yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, "Fen İşleri Dairesi Başkanlığımız tarafından orta refüjlerde bordürler tamamen yenilendi. Aydınlatma direklerinin montajı tamamlandı. Kent Estetiği Dairesi Başkanlığımız tarafından da, hem çimlendirme, hem ağaçlandırma çalışması yapıldı. Cadde, güzel bir görünüme kavuştu. Yunusemre ilçemize güzel bir prestij caddesini daha kazandırmış bulunuyoruz" ifadelerinde bulundu.

12 bin metrekare peyzaj uygulaması

Yapılan çalışmada 12 bin metrekarelik peyzaj uygulaması yapıldığına dikkat çeken Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, "Burası Manisa'nın çok eski caddelerinden birisi. En son düzenleme yaklaşık 30 yıl önce yapılmış. Cadde de peyzaj alanlarında atıl durumda olan kamelyaları ve taş bankları kaldırarak, yeni bir peyzaj uygulaması yaptık. Taylan Sokakla birlikte bölgede yaklaşık 12 bin metrekare peyzaj uygulaması gerçekleştirdik" dedi.

Vatandaşların beğenisi topladı

Yapılan çalışmanın vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Nusret Köklü Caddesi, yaklaşık bir kilometre uzunluğundaki bir cadde. Ana arter diyebileceğiz bir cadde. Çok fazla yaya ve araç trafiğinin olduğu bir cadde. Burada Fen İşleri ve Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekiplerimizle prestij cadde çalışması gerçekleştirdik. Aydınlatmasıyla, peyzajıyla güzel bir çalışma oldu. Gündüzü de, gecesi ayrı bir güzel oldu. Vatandaşlarımızın da memnuniyetini görüyoruz. Bu da bizi ayrıca mutlu ediyor, motive ediyor" dedi.

Cadde de yürütülen tüm çalışmaların Büyükşehir Belediyesi'nin kendi ekipleri tarafından yürütüldüğünü de sözlerine ekleyen Öztozlu, "Burada, verimli ve üretken belediyeciliğin bir örneğini daha göstermiş olduk. Hiçbir müteahhit firma çalışmadan, kendi ekiplerimizle bir çalışma gerçekleştirdik. Peyzaj alanlarında kullanılan çiçeklere kadar seramızda yetiştirilmesi bizim için ayrı bir önem taşıyor" ifadelerinde bulundu. - MANİSA

Nusret Köklü Caddesi'nde köklü değişim
Nusret Köklü Caddesi'nde köklü değişim
Nusret Köklü Caddesi'nde köklü değişim
Nusret Köklü Caddesi'nde köklü değişim

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nusret Köklü Caddesi'nde köklü değişim - Son Dakika


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