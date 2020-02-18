Nusret Mayın Gemisi, Karabiga'da ziyarete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusret Mayın Gemisi, Karabiga'da ziyarete açıldı - Son Dakika

Nusret Mayın Gemisi, Karabiga'da ziyarete açıldı

9 dakika önce

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beledesinde 'TCG Nusret Mayın Gemisi' ziyarete açıldı.

Nusret Mayın Gemisi, Karabiga'da ziyarete açıldı, System.String[]

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beledesinde 'TCG Nusret Mayın Gemisi' ziyarete açıldı.

Deniz Kuvvetleri'nin tanıtılması, deniz ve denizciliğin sevdirilmesi ile Çanakkale ruhunun yaşatılması maksadıyla 'TCG Nusret Mayın Gemisi' Karabiga İskelesi'nde halkın ve öğrencilerin ziyaretine açıldı. TCG Nusret Mayın Gemisi Komutanı Yüzbaşı Bora Baran, yaptığı sunum ile geminin  tarihçesini anlattı. Görevliler, gemi hakkında ve Çanakkale Savaşı sırasında üstlendiği görevle ilgili bilgiler verdi. Yüzbaşı Boran Baran, gemiyi gezen çocuklarla ve halkla yakından ilgilenirken, öğrenciler gemide Çanakkale Savaşı ile ilgili videoları izledi.

Geminin ziyarete açılışına Kaymakam Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı AK Partili Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı AK Partili Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı AK Partili Adnan Pastırmacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam Mustafa Can, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin en önemli sembollerinden biri olan Nusret Mayın Gemisi'ni Karabiga'da ağırlamaktan büyük onur duymaktayız. Gemi komutanımıza ve mürettebatına teşekkür ederim" dedi.


Nusret Gökçe, Çanakkale, Karabiga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gezi Parkı davasındaki beraat kararıyla beraber duruşma salonunda alkış sesleri yükseldi
Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti Son dakika: Gezi Parkı davasında karar: 9 sanık beraat etti Son Dakika: Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'deki istifalarla ilgili açıklama: İyi günde olsunlar

Son Dakika Haberleri
15:58 Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla Onur Tuna'ya gönderme yaptı
15:41 Olaylı evlilik sona erdi! Ünlü çift nihayet boşandı
15:16 Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 16:46:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nusret Mayın Gemisi, Karabiga'da ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]