Nusret Mayın Gemisi Karabiga'da ziyarete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nusret Mayın Gemisi Karabiga'da ziyarete açıldı - Son Dakika

Nusret Mayın Gemisi Karabiga'da ziyarete açıldı

6 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde Nusret Mayın Gemisi ziyarete açıldı.

Nusret Mayın Gemisi Karabiga'da ziyarete açıldı, System.String[]

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde Nusret Mayın Gemisi ziyarete açıldı.


Deniz kuvvetlerinin tanıtılması, deniz ve denizciliğin sevdirilmesi ile Çanakkale ruhunun yaşatılması maksadıyla TCG Nusret Gemisi Karabiga şehir iskelesinde halkın ve öğrencilerin ziyaretine açıldı. TCG Nusret Gemisi Komutanı Yüzbaşı Bora Baran, yaptığı sunum ile geminin tarihçesini anlattı. Görevliler, gemi hakkında ve Çanakkale Savaşı sırasında üstlendiği görevle ilgili bilgiler verdi. TCG Nusret Gemisi Komutanı Yüzbaşı Burak Kandaş, gemiyi gezen çocuklarla ve halkla yakından ilgilenirken, öğrenciler gemide Çanakkale Savaşı ile ilgili videoları ilgiyle izledi.


Nusret Mayın Gemisinin ziyarete açılışına Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen ve İlçe Emniyet Müdürü Şafak Özkan katıldı. - ÇANAKKALE

Nusret Gökçe, Çanakkale, Karabiga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlkokulda tepki çeken görüntüler! Öğrencilere tokat attı, yere yatırarak kulağını çekti
Son dakika: Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı verildi Manisa'daki deprem sonrası Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan ilk açıklama: Yavaş depremler devam ediyor Kosova'da cinnet getiren polis memuru, ailesini öldürüp intihar etti

Son Dakika Haberleri
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı
21:14 Ünlü oyuncu İbrahim Büyükak, 3 Adam'ın neden ayrıldığını açıkladı
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 23:31:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nusret Mayın Gemisi Karabiga'da ziyarete açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]