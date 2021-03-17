MERSİN Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika

MERSİN Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor

17.03.2021 17:42
MERSİN Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor, System.String[]

Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyorMERSİN'in Tarsus ilçesinde sergilenen, Çanakkale Savaşları sırasında boğaza döşediği mayınlarla savaşın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi, pandeminin gölgesinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sergilenen, Çanakkale Savaşları sırasında boğaza döşediği mayınlarla savaşın kaderini değiştiren Nusret Mayın Gemisi, pandeminin gölgesinde ziyaretçilerini ağırlıyor.

Almanya'nın Kiel şehrinde 1911 yılında inşa edilen Nusret Mayın Gemisi, 1913'te Osmanlı donanmasına katıldı. Nusret'in, 7 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı intikal rotalarına döktüğü mayınlar, dünya tarihinin sayılı dönüm noktalarından birini belirledi. Yüzbaşı Hakkı Bey kumandasındaki gemi, 7-8 Mart gecesi, düşman gemilerinin girmesine çok az bir süre kala 26 mayını boğazın sularına döşedi. İtilaf kuvvetleri, Nusret'in döşediği mayınlarla Irresistible, Ocean ve Bouvet adlı 3 büyük gemisini kaybetti.

Nusret Mayın Gemisi, uzun yıllar donanmaya hizmet ettikten sonra 1962 yılında 'Kaptan Nusret' ismiyle kuru yük taşımaya başladı. Daha sonra Akdeniz'in derin sularında kalan Nusret, 1999 yılında bir grup gönüllünün girişimiyle karaya çıkarıldı, Tarsus Belediyesi'nce alınıp restore edildi. Yaklaşık 4 yıl süren çalışmanın ardından aslına sadık kalınarak yenilenen Nusret, 2003 yılında Tarsus'taki Nusret Mayın Gemisi Müzesi ve Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'na yerleştirilerek sergilenmeye başlandı. Nusret, içindeki müzesi, bal mumu heykelleri ve 3 boyutlu gezi alanıyla ziyaretçilerini tarihin derinliklerine yolculuğa çıkarıyor.

'TARİHTEKİ YERİ ÇOK ÖNEMLİ'

Nusret Mayın Gemisi'ne hayran kalan ziyaretçilerden Özcan Aslan, 'Tarsus'tan Adana'ya geçiyordum. Gitmeden önce Nusret Mayın Gemisi'ne uğramak istedim, dua edip öyle geçeyim dedim. Sık sık uğradığımız bir yer, tarihte çok önemli yeri olan bu gemimiz burada. Herkesin burayı ziyaret etmesini isterim. Pandemiden dolayı çocuklarımızı getiremiyoruz ama arada bir gelip kapıda dua edip gidiyoruz" dedi.

'ÇANAKKALE DESTANININ YAZILMASINDA ÖNCÜ OLDU'

Yakup Boncuk da,"Tarihi Nusret Mayın Gemisi Çanakkale deniz savaşlarında Türk ordusunun bir kahramanı olmuştur, destan yazılmasında öncü olmuştur. Daha sonra yük gemisi olarak kullanılırken Mersin'de çürümeye terk edilmişti bildiğimiz kadarıyla. Dönemin Tarsus Belediye başkanının Nusret Mayın Gemisi'nin çürümesine gönlü razı olmadı ve alıp getirdi. Tarsus'ta bu gemi yeniden anıt müze olarak dizayn edildi, restore edildi. Yeniden bunu Türk gençlerinin öğrenmesi için tarihimize kazandırıldı, emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

MERSİN Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor
MERSİN Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor
MERSİN Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor
MERSİN Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor
MERSİN Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor
MERSİN Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor
MERSİN Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor
MERSİN Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor
MERSİN Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor

Çanakkale, Mersin, Tarsus, Mayın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN Nusret Mayın Gemisi, pandemide de ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika


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