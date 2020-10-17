NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı başladı - Son Dakika

NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı başladı
17.10.2020 19:55
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir yaklaşma sularında icra edilecek NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın başladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir yaklaşma sularında icra edilecek NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın başladığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "17-27 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye ev sahipliğinde İzmir yaklaşma sularında icra edilecek NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı bugün yapılan basın toplantısı ile başlamıştır. Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetlerinden katılan unsurlara ilaveten NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) unsurları ile ABD'den bir patlayıcı madde imha timi, Bulgaristan'dan bir gemi, Romanya'dan bir gemi ve bir patlayıcı madde imha timi iştirak etmektedir" denildi.
(İHA)
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