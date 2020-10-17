NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı başladı - Son Dakika

NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı başladı

17.10.2020 19:55
NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı başladı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir yaklaşma sularında icra edilecek NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İzmir yaklaşma sularında icra edilecek NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı'nın başladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "17-27 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye ev sahipliğinde İzmir yaklaşma sularında icra edilecek NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı bugün yapılan basın toplantısı ile başlamıştır. Tatbikata Türk Silahlı Kuvvetlerinden katılan unsurlara ilaveten NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (SNMCMG-2) unsurları ile ABD'den bir patlayıcı madde imha timi, Bulgaristan'dan bir gemi, Romanya'dan bir gemi ve bir patlayıcı madde imha timi iştirak etmektedir" denildi.

(İHA)

NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı başladı
NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı başladı
NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı başladı

Türkiye, İzmir, Mayın, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı başladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan ordusunun ağaçlarla gizlemeye çalıştığı zırhlı araç SİHA'lardan kurtulamadı Azerbaycan ordusu, Hocalı'da katliam yapan Ermeni komutanı etkisiz hale getirdi Haber alınamayan eğitmenin cansız bedeni su kuyusunda bulundu Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali TMSF'nin ihalesiz olarak verdiği işi yapamayan şirket, devletten 45 milyon lira tazminat aldı İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada Sinan Özen'in 8 aylık bebeği 7. kez ameliyata girdi! Ailenin bebeklerine vedası herkesi duygulandırdı
Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti Manchester City, sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup etti         
21:26
Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti         
20:52
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası uzmanlardan dikkat çeken yorum: Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacak Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi sonrası uzmanlardan dikkat çeken yorum: Türkiye'nin yılda 5-6 milyar dolarlık açığını kapatacak         
19:50
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 1723 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 71 can kaybı, 1723 yeni vaka tespit edildi         
18:59
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü İş görüşmesine giden genç, şirket müdürünü bıçaklayarak öldürdü         
16:00
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum! Deniz Baykal'ın kızından parti kuracağı iddiaları hakkında tek cümlelik yorum!         
12:00
Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti Bakan Soylu, bir dönem terör nedeniyle girilemeyen bölgede kahve ve semaver çayı içti         
11:55
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü         
11:17
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak yağış geliyor         
08:41
Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı Harita mühendisi kaportacı, tamamen el yapımı olan 2 kişilik otomobil yaptı         
08:07
Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor Yumurta fiyatlarındaki önlenemez yükseliş devam ediyor         
23:16
AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak AB, Türkiye'ye yönelik yaptırım kararında geri adım attı! Silah ambargosu uygulanmayacak         
21:30
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2020 21:32:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: NUSRET-2020 Mayın Harbi Davet Tatbikatı başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei