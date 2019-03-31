Nusret Oyunu Meşhur Hareketiyle Kullandı
11 dakika önce
Nusret oyunu meşhur hareketiyle kullandıİSTANBUL - Etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı.
Nusret oyunu meşhur hareketiyle kullandı
İSTANBUL - Etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı. Nusret, "Saltbae" hareketiyle gerçekleştirdiği oy kullanma işlemini "güçlü Türkiye
için dedi " yazısı ile sosyal medya hesabından da paylaştı.
Restoranında müşterilerine hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret,Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Etiler'de kullandı. Oyunu meşhur etlere tuz atma hareketi olan " Saltbae" yaparak kullanan Nusret, bu anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımına ise ünlü isim;"güçlü Türkiye için dedi" notunu düştü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:32 Kaynak: İHA
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