Son Dakika Haberleri: Nusret Oyunu Meşhur Hareketiyle Kullandı

Nusret Oyunu Meşhur Hareketiyle Kullandı

11 dakika önce

Nusret oyunu meşhur hareketiyle kullandıİSTANBUL - Etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı.

Nusret oyunu meşhur hareketiyle kullandı

İSTANBUL - Etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret, oyunu da meşhur hareketiyle kullandı. Nusret, "Saltbae" hareketiyle gerçekleştirdiği oy kullanma işlemini "güçlü Türkiye için dedi " yazısı ile sosyal medya hesabından da paylaştı.
Restoranında müşterilerine hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret,Mahalli İdareler Seçimleri için oyunu Etiler'de kullandı. Oyunu meşhur etlere tuz atma hareketi olan " Saltbae" yaparak kullanan Nusret, bu anları sosyal medyada paylaştı. Paylaşımına ise ünlü isim;"güçlü Türkiye için dedi" notunu düştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

Türkiye, Nusret Gökçe, Genel
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