Nusret Oyunu Meşhur Tuz Serpme Hareketini Yaparak Kullandı
39 dakika önce
RESTORANINDA hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe, oyunu meşhur hareketiyle kullandı.
RESTORANINDA hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe
, oyunu meşhur hareketiyle kullandı. Nusret, "Saltbae" hareketiyle gerçekleştirdiği oy kullanma işlemini "güçlü Türkiye
için dedi " yazısı ile sosyal medya hesabından da paylaştı. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:39 Kaynak: DHA
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