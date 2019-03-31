Son Dakika Haberleri: Nusret Oyunu Meşhur Tuz Serpme Hareketini Yaparak Kullandı

Nusret Oyunu Meşhur Tuz Serpme Hareketini Yaparak Kullandı

39 dakika önce

RESTORANINDA hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe, oyunu meşhur hareketiyle kullandı.

Nusret Oyunu Meşhur Tuz Serpme Hareketini Yaparak Kullandı, System.String[]
RESTORANINDA hazırladığı etlere tuz atma şekliyle dünya çapında fenomen haline gelen Nusret Gökçe, oyunu meşhur hareketiyle kullandı. Nusret, "Saltbae" hareketiyle gerçekleştirdiği oy kullanma işlemini "güçlü Türkiye için dedi " yazısı ile sosyal medya hesabından da paylaştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:39 Kaynak: DHA

Türkiye, Nusret Gökçe, Güncel
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