Nusret şov yaptı
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Geceye katılan Nusret futbolun önemli simalarıyla yan yana geldi.
Geceye katılan Nusret futbolun önemli simalarıyla yan yana geldi. Van Dijk, Mbappe, Jose Mourinho, Brezilyalı Ronaldo ve birçok yıldız isimle bir araya gelen Nusret, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:35
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