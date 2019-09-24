Son Dakika Haberleri: Nusret şov yaptı
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Nusret şov yaptı

6 dakika önce

Geceye katılan Nusret futbolun önemli simalarıyla yan yana geldi.

Nusret şov yaptı, System.String[]

Geceye katılan Nusret futbolun önemli simalarıyla yan yana geldi. Van Dijk, Mbappe, Jose Mourinho, Brezilyalı Ronaldo ve birçok yıldız isimle bir araya gelen Nusret, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Jose Mourinho, Kylian Mbappe, Nusret Gökçe, Van, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:35 
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