Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak - Son Dakika

Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak

13.05.2021 11:56

Türkiye'de yaptığı işlerle adından söz ettiren Nusret Gökçe, İngiltere'deki ilk restoranını açmaya hazırlanırken, fiyat tarifesi de ortaya çıktı. Altın kaplamalı bifteğini 800 sterline, yani TL olarak karşılık gelen 9 bin 390 liraya satacağı öğrenilen Nusret Gökçe'nin bu kararını kaleme alan İngiliz gazetesi Daily Maily, şaşkınlıkla karşılandığını ifade etti.

Türkiye'de et restoranları alanında yaptığı yatırımlar ve kendine has 'tuz atma' hareketiyle en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başaran Nusret Gökçe, daha önce altı ülkede toplam 23 restoranı hizmete sokmuştu.

9 BİN 390 TL'YE SATACAK

Korona virüs salgınının yiyecek ve içeçek sektöründe yarattığı krize rağmen yatırımlarına hız kesmeyen Gökçe, yeni restoranını İngiltere'de açmaya hazırlanıyor.

Takvim gazetesinin haberine göre Beverly Hills'te bulunan restoranın fiyat listesi de belli oldu. Buna göre Nusret'in ünlü altın kaplamalı bifteğini İngiliz parasıyla 800 sterlin, Türk lirasıyla ise 9 bin 390 TL'den satışa sunmaya hazırlandığı öğrenildi.

İNGİLİZ GAZETESİ DE YAZDI

Diğer yandan Nusret Gökçe'nin İngiltere'deki restoranında menüye koyduğu fiyatlar, İngiliz gazetesi Daily Mail'in de dikkatini çekti. Ünlü gazete, Nusret'in restoranındaki fiyatın İngilizler açısından da oldukça şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Ünlü restoran işletmecisi Nusret'in yeni restoranına ilginin nasıl olacağı ise önümüzdeki zamanlarda belli olacak.

Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak

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Son Dakika Magazin Nusret'ten İngilizleri bile hayrete düşüren hareket! Altın kaplamalı bifteğini 9.390 TL'ye satacak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (3)
  • Ahsen : Çok komik ahşap boyamadaki yaprak altın varak olan parçaları almış Rost bif, yani biftek üzerine koymuş insanları altın kaplama biftek diye yutturuyor..Hap yap para kap misali..Ahşap boyama malzemeleri satılan dükkanlara gidin bu altın varak yapraklarını alın etin üzerine koyun misafirlerinize ikram edin bu kadar basit..çok da ucuz bu varak yaprakları..öyle kuyumcuya özel ısmarlayıp yaptırmıyor haaaa.. Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • vn: müslümanlar ölüyor nusret sen müslüman değilmisin bu tür çıkışlarını bari bu zamanda yapma Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır

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