Mithat Erdem… Nusret'i Nusret yapan kişi… Zamanında bir mekanda sadece mutfakta çalışan Nusret'i yanına alıp, onu yurt dışına da götürtüp yetiştiren, sonrasında da Nusret ismiyle Etiler'in göbeğinde ilk Nusret dükkanını açan kişi…

Mithat Erdem tüm çevresini kullanarak, öncelikle ünlüleri, iş insanlarını buraya çekmeyi başarmış ve sonrasında Nusret full çekmeye başlamış, başını alıp gitmiş ve Ferit Şahenk'in de dikkati çekmiş ve Şahenk bu ikiliyle ortaklığa karar vermişti.

Sonuçta, Mithat Erdem yüzde 35, Nusret yüzde 25 ve Ferit Şahenk de yüzde 40 hisseyle tam gaza bastılar ve dünya çapında bir marka yarattılar. Bu arada Nusret yüzde 25 ortaklık dışında hatırı sayılır bir aylık ücret de alıyordu.

Baştan sona tüm bu girişimi planlayan Mithat Erdem ise Miami vs yerlerde tüm girişimleri yapıyor, dükkanları planlıyor ancak kendisi pek ortaya çıkmıyordu.

ORTAKLARI HAKKINDA ŞOK İFADELER KULLANDI

Ta ki bu sabaha kadar… Mithat Erdem, sabah 05.00-05.30 sularında Ferit Şahenk-Nusret ikilisini ifşa etmeye karar vermişti.

Erdem, "Hain şen ortaklar" diye Nusret ve Ferit Şahenk'in fotoğrafını koyarak bir paylaşım yaptı.

Daha sonra Mithat Erdem bu paylaşımını sildi. (Uçankuş)

İşte Mithat Erdem'in diğer paylaşımları...