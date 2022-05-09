"Nutuk Oratoryosu"nun prömiyeri 17 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
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"Nutuk Oratoryosu"nun prömiyeri 17 Mayıs'ta yapılacak

09.05.2022 14:46
"Nutuk Oratoryosu"nun prömiyeri 17 Mayıs'ta yapılacak

Orkestra şefi ve besteci Serdar Yalçın'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinden esinlenerek bestelediği "Nutuk Oratoryosu", 17 Mayıs'ta İş Kuleleri Salonu'nda ilk kez seslendirilecek.

Orkestra şefi ve besteci Serdar Yalçın'ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Nutuk" eserinden esinlenerek bestelediği "Nutuk Oratoryosu", 17 Mayıs'ta İş Kuleleri Salonu'nda ilk kez seslendirilecek.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, librettosunu geçtiğimiz yıl yaşamını yitiren emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın kaleme aldığı eseri, şef Serdar Yalçın yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) sanatçıları yorumlayacak.

Gökhan Ürben, Hüseyin Likos, Hande Soner Ürben ve Deniz Likos'un sahne alacağı konserde, sanatçılara 100 kişilik orkestra ve koro eşlik edecek.

Konser, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 103. yılına özel hazırlandı.

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Mustafa Kemal Atatürk, Aytaç Yalman, İş Kuleleri, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: "Nutuk Oratoryosu"nun prömiyeri 17 Mayıs'ta yapılacak - Son Dakika
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