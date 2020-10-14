Nüzhetiye bebekleri tescillendi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde kadınların el emeği yaptıkları yöresel kıyafetlerden oluşan Nüzhetiye bebekleri, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendi. Nüzhetiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Sertoğlu, "Eski yıllarda giyilen geleneksel kıyafetleri kadınlarımız bez bebeklere anı olsun diye uyarladı. Yoğun ilgi görünce tescilledik" dedi.

Gölcük Belediyesi, Nüzhetiye Mahallesi'ndeki kadınların yaptığı, bölgenin yöresel kıyafetlerinin giydirildiği Nüzhetiye bebeği için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulundu. Türk Patent ve Marka Kurumu yöresel kıyafetli bebekleri tescilledi. Haftanın belirli günlerinde atölyede bir araya gelen kadınların yaptığı bebekler ilgi çekerken, Nüzhetiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Sertoğlu oyuncak bebekleri gelecek nesillere taşımak istediklerini belirtti.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEĞE TAŞIMAK İSTEDİK'Kafkaslardan gelen bir topluluk olduklarını ve kültürlerini kaybetmediklerini söyleyen Mehmet Sertoğlu, "O bölgeden buraya gelişimiz yaklaşık 150 yıl oldu ve o dönemden beri bizim kadınlarımız, genç kızlarımız halen bu tür oyalı etekler ve dantelli başörtüyü kullanmaktadır. Bu kültürümüzü kaybetmedik. Kültürümüzü geleceğe taşımak için bir şeyler yapmak istedik ve sonunda köy kadınlarımızla görüşerek, Gölcük Kent Konseyi 'nin de desteğini alarak kendi giydiğimiz kıyafetlerimizi bir bebeğe giydirip bunu ilerideki nesillere taşımaya çalıştık. Kadınlarımıza bir ufak atölye açtık, bu atölyede bebekler üretildi ve bu bebeklere kendi yöresel kıyafetlerimizi giydirdik" dedi. 'HER PARÇASINI TEK TEK ÜRETTİK'Çok emek isteyen bir çalışma olduğunu söyleyen Mürvet Aka, "Bu bebek bizim yöresel kıyafetlerimizden esinlenerek ortaya çıktı. 'Neden bizim yöresel kıyafetlerimizin bir bebeği olmasın?' dedik ve köy kadınları toplandıktan sonra çalışmalara başladık. Birimiz eteğini yaptı, birimiz başörtüsünü yaptı. Çok emek isteyen bir şey, her parçasını tek tek ürettik. Köyde hepimiz toplanarak bebek üretip satmaya başladık. Hatta yurt dışına gönderdiğimiz bile oldu. Şimdi tescillendi bu yüzden çok mutluyuz" diye konuştu 'BEBEKLERİ ÇOK BEĞENİYORLAR'

Yöresel kıyafetleri yansıtan bir çalışma yapmak isteyerek yola çıktıklarını ifade eden Fatma Ayanoğlu, "Torunlarımıza gelenek ve göreneklerimizi iletebilmek için ilgi çekici bir şey olmasını istedik ve bebek yapmaya karar verdik. Çok fazla emek verdik, iğne oyası kullandık. Köyümüze dışarıdan gelenler bu bebekleri gördükleri zaman çok beğeniyorlar" ifadelerini kullandı.