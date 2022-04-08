NVİ Genel Müdürlüğünden "Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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NVİ Genel Müdürlüğünden "Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı" açıklaması Açıklaması

08.04.2022 13:29
NVİ Genel Müdürlüğünden "Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı" açıklaması Açıklaması

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü, Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı'nda vatandaşlık işlemleri ve yabancılara ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını, konuyla ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü, Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı'nda vatandaşlık işlemleri ve yabancılara ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığını, konuyla ilgili basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

NVİ Genel Müdürlüğü, "Mobil Nüfus Hizmetleri Aracında vatandaşlık işlemlerinin yürütüldüğü"ne dair haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulanan açıklamada, Mobil Nüfus Hizmetleri Aracının afet, acil durum ve ihtiyaç duyulan alanlara yönelik şubat ayında hizmete alındığı anımsatıldı.

Aracın yaklaşık iki ay başvuru yoğunluğunun bulunduğu Esenyurt'ta ve 3 gün süren Antalya BilimFest'te vatandaşlara hizmet sunduğu belirtilen açıklamada, Esenyurt'ta bulunduğu sürede 3 bin, Antalya BilimFest'te ise 1000'i aşkın işlem gerçekleştirdiği aktarıldı.

Mobil Nüfus Hizmetleri Aracında vatandaşların kimlik kart, pasaport, sürücü belgesi, adres, kimlik kartına sürücü belgesi yükleme, kimlik kartına e-İmza yükleme ve doğum, evlenme gibi nüfus işlemlerinin yapılabildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca, Mobil Nüfus Hizmetleri Aracı, afet dönemlerinde afetin yaşandığı noktalara yerleştirilerek vatandaşlarımızın acil nüfus hizmetlerinden yararlanmasını sağlamaktadır. Kamuoyuna yansıtıldığının aksine vatandaşlık işlemleri ve yabancılara ilişkin herhangi bir işlem yapılmamaktadır. Öte yandan, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nda da vatandaşlık başvuru makamının yurt içinde valilikler olduğu açıkça belirtilmiştir.

Vatandaşlarımıza memnuniyetle sunduğumuz ve vatandaşımızın da aynı şekilde ilgi duyduğu bu hizmetlerimiz hakkında bilgi sahibi olmadan, 'vatandaşlık veriliyor' gibi manipülatif açıklamalarda bulunulması asla kabul edilebilir bir yaklaşım değildir. Ayrıca bu açıklamalar, siyasi spekülasyon olmakla birlikte, gerçeklikle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."

Açıklamada, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün "Hayatı her anında siz bize gelemezseniz biz size geliriz" anlayışıyla vatandaşlara hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı.

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İçişleri Bakanlığı, Esenyurt, Antalya, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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