Nvidia'dan yeni sıvı soğutmalı grafik kartı - Son Dakika
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Nvidia'dan yeni sıvı soğutmalı grafik kartı

24.05.2022 16:36
Nvidia'dan yeni sıvı soğutmalı grafik kartı

Nvidia, Computex 2022 etkinliğinde iki yeni sıvı soğutmalı grafik kartını tanıttı. Yeni grafik akrtı verimliliği ile öne çıkıyor.

Şirketler, Computex 2022 etkinliğinde yeni teknolojilerini tanıtmaya devam ediyor. Etkinlikte oldukça aktif olan Nvidia yeni CPU'larının ardından iki yeni sıvı soğutmalı grafik kartını da tanıttı. Ancak bu grafik kartlarının maalesef kişisel bilgisayarlardan ziyade bulut şirketleri hedeflenerek geliştirildiklerini belirtelim.

Nvidia, sıvı soğutmalı GPU'ların çok daha verimli olduğu iddiasında!

A100 GPU'sunun sıvı soğutmalı bir versiyonu olan bu grafik kartı ile bulut bilişim sistemlerindeki verimin arttırılması hedefleniyor. Nvidia, yeni grafik kartları ile veri merkezlerinin verimsiz hava ve su bazlı soğutuculara olan bağımlılıklarını azaltabilir.

Nvidia yeni işlemcisini tanıttı!

NVIDIA, sıvı soğutmalı A100 grafik kartı ile donatılmış bir tesisin, yaklaşık yüzde 30 daha az güç kullandığını iddia ediyor. Şirket, grafik kartının bunu yaparken hava soğutmalı bir veri merkeziyle aynı iş yükünü çalıştırabildiğini de vurguluyor. A100'ün yeni versiyonu ayrıca daha fazla yerden tasarruf sağlıyor. Sıvı bloğu tasarımı sayesinde hava soğutmalı kardeşinin aksine iki yerine tek bir PCIe yuvası yeterli oluyor.

Nvidia'dan yeni sıvı soğutmalı grafik kartı

Tüketici pazarında, EVGA ve diğer şirketlerin yerleşik sıvı blokları olan GPU'lar sunduğu biliniyor. Ayrıca EK ve benzeri şirketlerin mevcut grafik kartlarına kurulabilen satış sonrası birimleri de mevcut. NVIDIA'nın bugünkü tanıtımı ise sıvı soğutmalı GPU'ları bundan böyle büyük çaplı şirketlerin kullanımında göreceğimiz anlamına geliyor.

Bu arada şirket, kurumsal müşterilere yeni A100'ün örneklerini şimdiden göndermeye başlamış durumda. Nvidia, ayrıca H100 Tensor Core GPU'sunun sıvı soğutmalı bir versiyonunu da gelecek yıl piyasaya sürmeyi planlıyor.

Peki siz Nvidia ve sıvı soğutmalı grafik kartları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Nvidia yeni işlemcisini tanıttı! Nvidia yeni işlemcisini tanıttı!
Kaynak: Shiftdelete

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