NVIDIA, Doom Eternal için Raytracing ve DLSS 2.0 Desteği Ekliyor - Son Dakika

NVIDIA, için RTX ve DLSS 2.0 desteğini kullanıma sundu. RTX daha çok kozmetik bir yükseltme olsa da, DLSS 2.0 temelde ücretsiz olarak daha fazla fps - RTX sahiplerinin bugünlerde indirebileceği bir şey. Kalite ön ayarında, hiçbir ödün vermeksizin kartınızdan kelimenin tam anlamıyla daha fazla performans elde edersiniz - bu, RTX GPU'lar söz konusu olduğunda sahip olunması gereken inanılmaz bir özelliktir.

Doom Eternal

NVIDIA yaptığı duyuruda:

"Şu anda mevcut olan bu yeni RTX yükseltmesi, NVIDIA DLSS'nin sağladığı yüksek kare hızları ve DOOM Slayer'ın kampanyasını zenginleştiren muhteşem ışın izlemeli yansımalar ile GeForce oyuncularına benzersiz bir DOOM Eternal deneyimi sunuyor. Düşmanlar ve manzara doğru bir şekilde yansıtılacak ve oyuncular, DOOM Eternal'ın ödüllü oynanışını daha da iyileştiren ve ışın izleme ile sağlanan artan dinamizm ile onları büyüleyen üstün bir görüntü kalitesi seviyesi yaşayacaklar." dedi.

Önce ışın izleme desteğiyle başlayalım. Bununla, birçok farklı ortamda bazı güzel ve ayrıntılı yansımalar ve ayrıca bazı ambiyans/kapalılık değişiklikleri elde edersiniz. Sahip olmak harika bir özellik olsa da, öldürücü özellik DLSS 2.0 desteği olmaya devam ediyor.

DLSS 2.0, NVIDIA RTX GPU'lar için en iyi uygulama olarak hızla şekilleniyor ve daha fazla oyun için destek eklendikçe, RTX 2000 serisi gibi eski GPU'lara yeni bir soluk getirebilir.