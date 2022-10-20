NVIDIA, stok sorununu çözemedi! RTX 4070'in çıkışı gecikecek

NVIDIA'nın RTX 40 serisi modellerini tanıtmasının ardından birçok kişi ekran kartlarının piyasaya çıkmasını dört gözle bekliyor. Bu ürünlerden en merakla beklenen modellerden bir tanesi de RTX 4070 oldu. Orta sınıfta performansı ile dikkat çekmesi öngörülen ekran kartının satışa çıkması için ise bir süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

NVIDIA, RTX 30 Serisi'nin stoklarını bitirmek istiyor

NVIDIA, RTX 4080 ve RTX 4090 modellerini piyasaya sürmüş olsa da henüz RTX 4070 konusunda belirsizlik sürüyor. Bu belirsizliğin en büyük nedeni olarak NVIDIA'nın hala elinde birçok RTX 30 ekran kartının olması gösteriliyor. Bu modelleri elinden çıkarmak isteyen NVIDIA, daha sonrasında ise RTX 40 serilerine ağırlık verecek.

Elindeki RTX 30 model stoğunu tüketmek isteyen NVIDIA, bu süreçte RTX 4080 ve RTX 4090 modellerini satış adedini minimumda tutacak. Diğer yandan uzmanlar RTX 4070 modelinin ise en iyi ihtimalle 2023 yılının Mart ayında piyasaya sunulacağını ifade ediyor.

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Uzun süredir stok fazlası modellerini eritmeye çalışan NVIDIA, bu problemi çözdükten sonra yeni ekran kartını piyasaya sürecek. Bu sorunun çözümü için en yakın tarih ise 2023 yılının ilk çeyreğinin sonu olarak öngörülüyor.

En iyi senaryo gerçekleştiğinde Mart ayında karşımıza çıkacak olan RTX 4070 için en az 5 ay bekleyecek gibi görünüyor. Diğer yandan stok fazlası ürünlerin satışının gerçekleşmemesi durumunda NVIDIA'nın Lovelace GPU'sunu biraz daha ileri bir tarihte tanıtması gerekebilir.

NVIDIA, RTX 4070'in lansmanını ise 2022 yılı bitmeden yapmayı planlıyor. Ancak tanıtımı gerçekleşse bile ürün bir süre daha piyayasa sürülmeyecek. RTX 4070'in özellikleri de hala kesinleşmiş değil. Yeni ekran kartının, 12 GB G6X 21 Gbps bellek ile ve 7 bin 680 CUDA çekirdeği ile birlikte gelmesi bekleniyor.

Bakalım NVIDIA RTX 4070'i görmek için daha ne kadar beklememiz gerekecek? Peki siz NVIDIA RTX 4070 hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.