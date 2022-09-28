Güç tüketimi yüksek mi? Nvidia, RTX 40 serisi ile ilgili iddiaları yanıtladı - Son Dakika
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Güç tüketimi yüksek mi? Nvidia, RTX 40 serisi ile ilgili iddiaları yanıtladı

28.09.2022 16:14
Güç tüketimi yüksek mi? Nvidia, RTX 40 serisi ile ilgili iddiaları yanıtladı

Nvidia, geçtiğimiz günlerde tanıtılan RTX 4080 ve 4090 modelleri ile ilgili ortaya atılan iddiaları yanıtladı.

Geçtiğimiz günlerde Ada Lovelace mimarisinden güç alan Nvidia RTX 4080 ve 4090 ekran kartları tanıtıldı. Nvidia RTX 40 serisinin güç tüketimi hakkında bazı iddialar ortaya atılmıştı. Nvidia, yeni modeller hakkında ortaya atılan iddialar ile ilgili açıklama yaptı.

Ada Lovelace mimarisi ile karşımıza çıkan Nvidia, yeni nesil ekran kartlarında neredeyse aynı TDP ile 4 kata kadar daha iyi performans elde ettiklerini duyurdu. Nvidia RTX 4090 modeli, 450W güç tüketimiyle selefinden 4 kat daha hızlı çalışacak.

Nvidia: "RTX 4090 için 850W güç kaynağı yeterli olacak."

Ortaya atılan iddialar sonrasında sıkça sorulan sorular sayfası hazırlayan Nvidia, minimum güç tüketimi ve konektör dayanıklılığı gibi bazı bilgileri paylaştı. Kullanıcıların aklındaki soru işaretlerini gideren şirket, aşırı akım sorunu iddialarına da değindi.

Güç tüketimi yüksek mi? Nvidia, RTX 40 serisi ile ilgili iddiaları yanıtladı

Şirketin paylaştığı bilgilere göre, Nvidia RTX 4090 modeli 450W TDP değerine sahip. RTX 4080 modelinin 16 GB versiyonu 320W, 12 GB versiyonu ise 285W güç tüketecek. RTX 4090 modelinin 850W, 16 GB RTX 4080 modelinin 750W ve 12 GB RTX 4080 modelinin 700W güç kaynağı ile kullanılması tavsiye ediliyor.

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Güç tüketiminden sonra bir diğer önemli husus ise 16 pinli PCIe Gen 5 adaptör uyumluluğu. Nvidia, kullanıcıların 8 pinli konektörleri PCIe Gen 5 (ATX 3.0) yönergelerine göre çevirmesi gerektiğini duyurdu.

PCIe 5.0 konektörler ile ilgili iddialara da yanıt veren Nvidia, kullanılan malzemelerin dayanıklı olduğunun altını çizdi. ATX 3.0 olmayan güç kaynaklarının aşırı akım ve aşırı güç konusunda riskli olmadığını belirten şirket, bilinen markaların ürünlerini kullanılmasını tavsiye etti.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Güç tüketimi yüksek mi? Nvidia, RTX 40 serisi ile ilgili iddiaları yanıtladı - Son Dakika

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