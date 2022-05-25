Nvidia GeForce 512.95 sürücüsü çıktı: İşte yenilikler!

Bilgisayar donanımlarının en iyi performansta çalışabilmesi için güncel sürücülerin kullanılması kritik öneme sahip. Bu kapsamda AMD ve NVIDIA sürekli yeni sürücüler yayınlayarak oyunlar ve uygulamalar için optimizasyonlar yapıyor. Nvidia GeForce 512.95 Game Ready sürücüsünü yayınladı.

Güncelleme notlarını incelediğimizde Hitman 3, Sniper Elite 5 ve My Time as Sandrock için RTX ve DLSS desteğinin geldiğini görüyoruz. Racedriver: Grid 2019'da bayrak ve pankartlarda yaşanan flicker sorunu giderilirken, Adobe Premiere Pro'da DirectX nedeniyle yaşanan çökme sorunu çözüme kavuşturuldu.

Nvidia GeForce 512.95 sürücüsü neler sunuyor?

Çözülen Sorunlar

[Grid 2019]: Oyun sırasında bayraklar ve sancaklar artık titremeyecek.

[Adobe Premiere Pro]: Direct3D ile ilgili kilitlenme sorunları düzeltildi.

[Adobe Premiere Pro]: NVIDIA Kontrol Paneli artık kullanıcıların Görüntü Keskinleştirme ayarını değiştirmesine izin veriyor.

nvidia yeni işlemci

Bilinen Sorunlar

HDR'yi oyun içinde açıp kapatmanın, yerel çözünürlük dışında oyun kararlılık sorunlarına neden olması.

[GeForce RTX 3090 Ti] Oculus Rift S/Pimax 8Kx algılama problemi.

Microsoft Edge'de oynatılan videoların, hazırda bekletme modundan devam edildiğinde veya hızlı önyükleme ile başlatıldığında NVIDIA Görüntü Ölçeklendirme etkinleştirilirse yeşil görünmesi.

[DirectX 12] Windows görüntü ayarlarından HDR Kullan etkinleştirildiğinde Shadowplay kayıtlarının aşırı pozlanmış görünmesi.

[Assassin's Creed Origins] Karakter bir teknenin yakınında su altındayken oyunun titremesi.

DSR/DLDSR etkinleştirilmişse, ekran uyku modundan çıkarken monitörün kısa bir süre titremesi.

[NVIDIA Amper GPU]: GPU bir HDMI 2.1 ses/video alıcısına bağlıyken, Dolby Atmos oynatılırken sesin gitmesi.

– Nvidia GeForce 512.95 Game Ready sürücüsünü yüklediniz mi?