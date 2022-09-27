NVIDIA GeForce 517.48 sürücüsü çıktı! İşte yenilikler - Son Dakika
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NVIDIA GeForce 517.48 sürücüsü çıktı! İşte yenilikler

27.09.2022 22:14
NVIDIA GeForce 517.48 sürücüsü çıktı! İşte yenilikler

NVIDIA, GeForce 517.48 sürücü güncellemesi ile belli başlı oyunlarda performans iyileştirilmesi yaparken, meydana gelen sorunları giderdi.

Bilgisayar donanımlarının stabil ve performanslı bir şekilde çalışması için üreticilerin yayınlamış olduğu güncellemelerin önemi büyük. Bu bağlamda AMD ve NVIDIA gibi firmaların belirli aralıklarla oyunları ve uygulamaları optimize ettiği yeni sürücüleri kullanıma sunuyor.

NVIDIA GeForce 517.48 sürücüsü neler getiriyor?

Bu hedef doğrultusunda NVIDIA, GeForce 517.48 Game Ready sürücüsü yayınlandı. Yapılan güncelleme ile birlikte belli başlı oyunlarda performans iyileştirilmesi yapan NVIDIA, aynı zamanda bazı bilgisayarlarda meydana gelen sorunları da giderdi.

Ekran kartı güncelleme nasıl yapılır? [AMD/ NVIDIA]

GeForce 517.48 Game Ready sürümü Overwatch 2 için optimizasyon çalışmalarını içerisinde barındırıyor. Ayrıca yeni ekran kartı sürücüsü güncellemesi ile ardından DLSS desteği ve Microsoft Flight Simulator için de optimizasyon ayarları yapıldığı açıklandı.

NVIDIA GeForce 517.48 sürücüsü çıktı! İşte yenilikler

NVIDIA, yeni sürücü güncellemesi ile bir dizi sorunun da ortadan kaldırdığını belirtiyor. İlk olarak, dGPU modunda belirli Lenovo dizüstü bilgisayarlarda ekran parlaklığı ayarlarının doğru şekilde uygulanmaması hatasının düzeltildiği ifade ediliyor.

Ayrıca belli başlı dizüstü bilgisayarlarda yeniden başlatmalarda kalıcı olmayan "Yalnızca NVIDIA GPU" yazısı da düzenlenmiş durumda. Adobe Illustrator'da "gürültüyü azalt" seçeneğinin pikselli görünme hatası da yine bu sürücü ile düzeltildi.

NVIDIA GeForce 517.48 sürücüsü çıktı! İşte yenilikler

Adobe Photoshop ile DirectML.dll'deki rastgele çökmeler de yine sürücü güncellemesi ile düzeltildi. Fusion 360'taki VRR monitörleriyle ilgili performans sorunlarının da ortadan kaldırıldığı belirtiliyor. "Jurassic World Evolution 2" oyunundaki gölge titremesi sorunu da yine düzeltilen hatalar arasında.

Razer dizüstü bilgisayarlarda USB-C veya Thunderbolt girişi aracılığıyla bağlanan harici ekranların doğru şekilde algılanmaması sorununun da düzeltildiğini açıklayan NVIDIA, uzun süreli oynanıştan sonra doku bozulması sergileyen MS Flight Simulator'de de düzenlemeler yaptığını açıkladı.

NVIDIA GeForce 517.48 sürücüsü çıktı! İşte yenilikler

Çözülen sorunlar

Özel GPU modunda belirli Lenovo dizüstü bilgisayarlarda oluşan ekran parlaklık ayarı

[Windows 10]: Belirli dizüstü bilgisayar yapılandırmalarında, sistem yeniden başlatıldığında "Yalnızca NVIDIA GPU" yazısı

[Adobe Illustrator]: Gürültüyü Azalt seçeneğindeki piksel sorunu

[Windows 11]: NVLink etkinleştirildiğinde Chaos Vantage başlatılamıyor hatası

[Adobe Photoshop] DirectML.dll'deki rastgele çökmeler

[Fusion 360] Değişken yenileme hızı monitörlerini kullanırken performans sorunları

[Jurassic World Evolution 2]: Oyun içindeki gölgelerin titremesi

[DirectX 12]: Microsoft Flight Simulator, uzun süreli oynanıştan sonra oluşan doku bozulmaları

Belirli Razer dizüstü bilgisayarlarda USB-C/Thunderbolt bağlantı noktaları/donanım aygıtları aracılığıyla bağlanan harici ekranlar algılama hatası

[Reallusion Hub] Uygulamanın 32'den fazla mantıksal işlemciye sahip bir CPU kullanılarak PC'de başlatıldığında çökme sorunu

[Windows 11] G-SYNC, "Pencere içerisinde ve tam ekran modu için G-SYNC'i etkinleştir" seçeneği tercih edildiğinde ve "Dikey senkronizasyon" varsayılandan farklı olarak ayarlandığında bazı UWP uygulamalarındaki gecikme

Samsung U28R55/ ASUS VG249Q1A monitörlerdeki yerel çözünürlük mevcut değil hatası

Peki siz yeni NVIDIA GeForce 517.48 sürücü güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Playstore ile 'UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection' ön siparişte Playstore ile 'UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection' ön siparişte NVIDIA'dan 120 GB'lık ekran kartı! NVIDIA'dan 120 GB'lık ekran kartı!
Kaynak: Shiftdelete

Bilgisayar, Microsoft, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji NVIDIA GeForce 517.48 sürücüsü çıktı! İşte yenilikler - Son Dakika

Bu haber Shiftdelete tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Shiftdelete tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Shiftdelete kurumudur.

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SON DAKİKA: NVIDIA GeForce 517.48 sürücüsü çıktı! İşte yenilikler - Son Dakika
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