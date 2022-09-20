NVIDIA GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 tanıtımdan önce ortaya çıktı!

Nvidia, gün içerisinde gerçekleştireceği GTC 2022 etkinliğinde RTX 40 ailesine güç verecek Ada Lovelace mimarisini tanıtacak. Henüz tanıtımları yapılmamış olsa da ekran kartları hakkında birçok bilgiye sahibiz. Yeni ekran kartlarının tanıtımına artık saatler kala tasarımları da ortaya çıktı.
NVIDIA'nın yeni ekran kartları tanıtımdan önce ortaya çıktı
Bugün ilerleyen saatlerde NVIDIA CEO'su Jensen Huang, yeni nesil GeForce RTX 40 serisi "Ada" grafik kartlarını tanıtmak için GTC'de sahne alacak. Tanıtımdan önce ise yeni nesil ekran kartlarının görüntüleri internette yayılmaya başlamış durumda.
Fiyatı cep yakacak: Nvidia RTX 4090 'yanlışlıkla' listelendi
Yeni ekran kartının görüntüleri, tanıtım için daha önceden kaydedilmiş bir videodan alındığını düşünüyoruz. Ortaya çıkan görüntüler ile birlikte NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition grafik kartı ilk kez gözler önüne serildi.
Yeni ekran kartında RTX 30 serisi Founders Edition kartlarıyla sunulan çift eksenli akış konsepti korunuyor. Fan pervanelerinin tasarımında ise bazı iyileştirmeler var gibi görünüyor. 3 yuva kalınlığında olan yeni ekran kartının tasarım anlamında RTX 3090 Ti Founders Edition'a oldukça benzediğini söyleyebiliriz.
NVIDIA GeForce RTX 4090'ın altında konumlandırılan RTX 4080'in görüntüsü de yine ortaya çıktı. Daha önce de görselleri paylaşılan ekran kartı bu sefer de şeffaf torbası içerisinde karşımıza çıkıyor. 4080'in de tıpkı 4090 ile aynı tasarıma sahip olduğunu görüyoruz.
Nvidia imzalı yeni nesil ekran kartı modelleri büyük bir merakla bekleniyor. Yeni grafik kartlarının özellikleri de şimdiye kadar büyük ölçüde ortaya çıkmış durumda. RTX 40 serisi için beklenen özellikleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.
Nvidia yeni ekran kartı modellerini gün içerisinde tanıtacak. Tanıtımın ardından grafik kartları ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmayı planlıyoruz. Peki siz Nvidia ve yeni ekran kartı modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Son Dakika › Teknoloji › NVIDIA GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 tanıtımdan önce ortaya çıktı! - Son Dakika
GPUCUDA çekirdekleriBellekTGPTimeSpy ExtremeRTX 4090 TiAD10218.43248 GB G6X 21 Gbps600WBilinmiyor.RTX 4090AD10216.38424 GB G6X 21 Gbps450W19.000RTX 4080AD1039.27816 GB G6X 23 Gbps340W15.000RTX 4070AD1047.68012 GB G6X 21 Gbps300W11.000RTX 4060 TiAD1046.14410 GB G6 17.5 Gbps275W8.600RTX 4060AD1063.9688 GB G6 17 Gbps230W6.000RTX 4050 TiAD1062.8168 GB G6 16 Gbps170WBilinmiyor.RTX 4050AD1072.0488 GB G6 14 Gbps130WBilinmiyor.
Nvidia yeni ekran kartı modellerini gün içerisinde tanıtacak. Tanıtımın ardından grafik kartları ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmayı planlıyoruz. Peki siz Nvidia ve yeni ekran kartı modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › NVIDIA GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 tanıtımdan önce ortaya çıktı! - Son Dakika