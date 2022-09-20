NVIDIA GeForce RTX 4090 ve RTX 4080 tanıtımdan önce ortaya çıktı!

Nvidia, gün içerisinde gerçekleştireceği GTC 2022 etkinliğinde RTX 40 ailesine güç verecek Ada Lovelace mimarisini tanıtacak. Henüz tanıtımları yapılmamış olsa da ekran kartları hakkında birçok bilgiye sahibiz. Yeni ekran kartlarının tanıtımına artık saatler kala tasarımları da ortaya çıktı.

NVIDIA'nın yeni ekran kartları tanıtımdan önce ortaya çıktı

Bugün ilerleyen saatlerde NVIDIA CEO'su Jensen Huang, yeni nesil GeForce RTX 40 serisi "Ada" grafik kartlarını tanıtmak için GTC'de sahne alacak. Tanıtımdan önce ise yeni nesil ekran kartlarının görüntüleri internette yayılmaya başlamış durumda.

Fiyatı cep yakacak: Nvidia RTX 4090 'yanlışlıkla' listelendi

Yeni ekran kartının görüntüleri, tanıtım için daha önceden kaydedilmiş bir videodan alındığını düşünüyoruz. Ortaya çıkan görüntüler ile birlikte NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition grafik kartı ilk kez gözler önüne serildi.

Yeni ekran kartında RTX 30 serisi Founders Edition kartlarıyla sunulan çift eksenli akış konsepti korunuyor. Fan pervanelerinin tasarımında ise bazı iyileştirmeler var gibi görünüyor. 3 yuva kalınlığında olan yeni ekran kartının tasarım anlamında RTX 3090 Ti Founders Edition'a oldukça benzediğini söyleyebiliriz.

NVIDIA GeForce RTX 4090'ın altında konumlandırılan RTX 4080'in görüntüsü de yine ortaya çıktı. Daha önce de görselleri paylaşılan ekran kartı bu sefer de şeffaf torbası içerisinde karşımıza çıkıyor. 4080'in de tıpkı 4090 ile aynı tasarıma sahip olduğunu görüyoruz.

Nvidia imzalı yeni nesil ekran kartı modelleri büyük bir merakla bekleniyor. Yeni grafik kartlarının özellikleri de şimdiye kadar büyük ölçüde ortaya çıkmış durumda. RTX 40 serisi için beklenen özellikleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.