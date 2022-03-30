Nvidia, NeRF Teknolojisi Sayesinde 2D Fotoğrafları 3D'ye Dönüştürüyor - Son Dakika
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Nvidia, NeRF Teknolojisi Sayesinde 2D Fotoğrafları 3D'ye Dönüştürüyor

30.03.2022 05:04
Nvidia, NeRF Teknolojisi Sayesinde 2D Fotoğrafları 3D'ye Dönüştürüyor

Nvidia, NeRF adlı yeni teknolojisini sayesinde 2D fotoğrafları hızlı ve kaliteli şekilde 3D'ye dönüştürebiliyor. Nvidia, tam da doğru zamanda son derece önemli bir araç bulmuş olabilir.

Günlük hayatımızda kullandığımız teknolojiler sayesinde, çevremizdeki anları fotoğraf şeklinde yakalayabiliyoruz. Ancak süreç, gördüğümüz 3D dünyanın yalnızca 2D bir hatırasını yaratabilir. Bilim adamları şimdi bu 2D yakalamalardan 3D örnekleri yeniden yaratmaya çalışıyorlar ve Nvidia bu konuda çığır açan bir teknoloji bulmuş olabilir.

Instant NeRF adlı şirket, AI geliştiricileri için küresel bir konferans olan Nvidia GTC'de yeni yeteneğini sergiledi. Teknoloji, bir 2D görüntüler koleksiyonundan gerçekçi 3D sahneler geliştirmek için kullanılan NeRF veya nöral parlaklık alanında yapılan bir iyileştirmedir.

Nvidia, NeRF Teknolojisi Sayesinde 2D Fotoğrafları 3D'ye Dönüştürüyor

Bunun için, ışığın gerçek dünyada bir nesnenin üzerinde veya çevresinde nasıl davranacağını tahmin etmek için yapay zekanın kullanıldığı ters işleme adı verilen bir süreç kullanılır.

Nvidia, araştırma ekibinin şimdi NeRF'nin süper hızlı bir versiyonunu geliştirdiğini söylüyor. Bununla Nvidia, teknolojisinin "ultra hızlı sinir ağı eğitimi ve hızlı oluşturmayı birleştiren türünün ilk modellerinden biri" olduğunu söylüyor. Instant NeRF, yüksek çözünürlüklü bir 3D sahneyi saniyeler içinde öğrenebiliyor ve "o sahnenin görüntülerini birkaç milisaniyede oluşturabiliyor."

Bu yenilik, bugüne kadar görülen normal NeRF süreçlerinden "1.000 kattan fazla hızlanma" olarak lanse ediliyor.

Yapay Zekaya Sahip NeRF Süreçleri Nasıl Çalışır?

Nvidia, AI modelinin 3D bir yorumla ortaya çıkması için durağan fotoğraflar üzerinde eğitilmesi için sadece birkaç saniyeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bunun için nesnenin "birkaç düzine fotoğraf" ile bu çekimlerin çekildiği kamera açıları hakkındaki verileri besler. Onlarca milisaniye içinde Instant NeRF, 2D fotoğraflara dayalı bir 3D sahne oluşturabilir.

Yeni AI modelinin hareketsiz fotoğraflardan oluşturulan 3D işlemelere getirdiği hız seviyesini yineliyor. Instant NeRF, Nvidia CUDA Toolkit ve Tiny CUDA Neural Networks kitaplığı kullanılarak geliştirildi.

Nvidia, NeRF Teknolojisi Sayesinde 2D Fotoğrafları 3D'ye Dönüştürüyor

Bununla şirket, hafif bir sinir ağı olduğunu ve bu nedenle Nvidia Tensor Cores'lu kartlarda en iyi uyumlulukla tek bir Nvidia GPU'da çalıştırılabileceğini iddia ediyor.

Olası uygulamalarına gelince, Nvidia, Instant NeRF'nin gerçek dünyadaki nesneleri basit, 2D görüntüleri aracılığıyla doğru bir şekilde ölçmek için "robotları ve kendi kendini süren arabaları eğitmeyi" kolaylaştıracağını belirtiyor. Ayrıca gerçek ortamların dijital temsillerini mevcut teknolojilerden daha kolay bir şekilde oluşturmaya yardımcı olabilir. Meta veri deposu ve diğer sürükleyici teknolojilerin hızla ön plana çıkması ile Nvidia, tam da doğru zamanda son derece önemli bir araç bulmuş olabilir.

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Tragger, Nvidia, 3d, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Nvidia, NeRF Teknolojisi Sayesinde 2D Fotoğrafları 3D'ye Dönüştürüyor - Son Dakika


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