GeForce NOW'a 7 yeni oyun eklendi

Geçtiğimiz yıldan bu yana ülkemizde faaliyet gösteren NVIDIA'nın bulut oyun servisi GeForce Now her hafta yeni oyunlar ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Iron Galaxy Studios ve Epic Games Publishing'in sunduğu Brawler Royale, bu haftanın dikkat çeken yapımlarından birisi arasında yer alıyor.

PC, Mac, iOS ve tarayıcıdaki GeForce NOW uygulamaları artık üyeleri doğrudan kendi seçtikleri dijital mağazaya bağlamak için bir "AL" düğmesine sahip ve bu da oyunları hızlı bir şekilde satın almayı veya oynaması ücretsiz olanlara erişmeyi daha da kolaylaştırıyor.

Bu hafta GeForce NOW'a Rumbleverse ekleniyor

Ayrıca, bulut akışı sayesinde oyun indirmelerini beklemek zorunda kalmadan, üyeler yeni oyunlarına mümkün olan en kısa sürede başlayabiliyor. Apex Legends'ın en yeni sezonu Hunted, üyelerin yayın yapması için de mevcut.

Apex Legends: Hunted'da yeni bir Legend Vantage, güncellenmiş bir Kings Canyon haritası, artırılmış seviye sınırı ve daha fazlasıyla bulut üzerinden iyi bir oyun deneyimi elde edebiliyorsunuz. Bu hafta GeForce NOW Powered by GAME+'a eklenen oyunlar şu şekilde;

Tyrant's Blessing (Steam ve Epic Games Store'da Yeni Sürüm)

Farthest Frontier (Steam'de Yeni Sürüm)

Arcade Paradise (11 Ağustos'ta Steam ve Epic Games Store'da)

Cult of the Lamb (11 Ağustos'ta Steam'de)

Rumbleverse (11 Ağustos'ta Epic Games Store'da)

Warhammer 40,000: Mechanicus (11 Ağustos'ta Epic Games Store'da)

Infinite Lagrange (Steam)

– GeForce Now'a eklenen yeni oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?