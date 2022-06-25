NVIDIA'nın ucuz ekran kartı için son 3 gün! - Son Dakika
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NVIDIA'nın ucuz ekran kartı için son 3 gün!

25.06.2022 21:53
NVIDIA'nın ucuz ekran kartı için son 3 gün!

NVIDIA'nın uygun fiyatlı ekran kartı GTX 1630 modelinin çıkış tarihi belli oldu. Peki oyuncular için bekleneni verebilecek mi?

Teknoloji sektörünü derinden etkileyen COVID-19 pandemisini nihayet geride bıraktık. Her ne kadar çip krizi ve tedarik zincirindeki aksamalar gibi olumsuzlukları devam ediyor olsa da teknoloji şirketleri işlerin iyiye gittiğini belirtiyor.

NVIDIA ise önümüzdeki yaz aylarında yeni RTX serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Fakat hemen öncesinde bir sürpriz yaparak GTX 1630 ekran kartını piyasaya sürecek. Aslında iddialar Mayıs ayının sonunu işaret ediyordu. Daha sonra ise 15 Haziran'da olabileceği söylendi. Fakat ortaya çıkan son raporlarla birlikte GTX 1630 çıkış tarihi kesinleşti diyebiliriz.

GTX 1630 çıkış tarihi belli oldu: 28 Haziran'da tanıtılacak!

Her ne kadar gecikmeli de olsa GTX 1630 çıkış tarihi büyük bir ihtimalle 28 Haziran olacak. Zira son birkaç gündür paylaşılan tüm sızıntılar buna işaret ediyor. Fakat NVIDIA'nın ilk GTX xx30 isimlendirmesine sahip olacak bu ekran kartı, performans konusunda biraz şüpheye düşürüyor.

NVIDIA'nın ucuz ekran kartı için son 3 gün!

Zira iddiaların neredeyse tamamı bu ekran kartının bant genişliğinin 96 GB/sn olacağını söylüyor. Hatta 64-bit bellek veri yoluna sahip olacağı ve 12 Gbps hızında çalışan 4GB GDDR6 VRAM ile birlikte geleceği belirtiliyor.

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Şu anda NVIDIA'nın piyasadaki oyuncu giriş kartı olarak lanse edilen GTX 1650 bile 192 GB/s bant genişliğinde. Hatta artık eski olarak lanse edilen bir önceki serinin kartı 1050 Ti (2016 yılında çıktı) bile 112 GB/s bant genişliğine sahip.

Tabii geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz gibi NVIDIA burada ekran kartının saat hızlarıyla oynayarak beklenenden iyi performans vermesini sağlayabilir. Ancak buna rağmen GTX 1050 Ti'a denk bir ürün olmayabilir.

NVIDIA'nın ucuz ekran kartı için son 3 gün!

Öte yandan bu duruma birde tersinden bakabiliriz. Şu anda satışı devam eden GTX 1650 ekran kartı 4 bin TL gibi bir başlangıç fiyatına sahip. Dolayısıyla GTX 1630 da 2 bin ila 3 bin TL aralığında satışa sunulabilir.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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