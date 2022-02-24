Nvidia'nın yeni nesil ekran kartları yüksek miktarda güç tükettiği bildirildi

Nvidia'nın yeni seri ekran kartlarının Eylül ayında piyasaya sürüleceği duyurulurken Nvidia Ada Lovelace AD102 ekran kartları için 450 ila 850W arasında güç tükettiği bildirilmektedir. Bu ekran kartı muhtemelen RTX 4080, 4080 Ti ve 4090 adlı kartlarda sona erecek.

Ekran kartlarının güç tüketimi Nvidia ve AMD'nin son serilerinde oldukça yüksek. RTX 3090, birçok üst seviye kartı üçlü slot soğutucusu ile birlikte geliyor. Gigabyte Xtreme gibi, söylentilere göre 800W'ın sadece yarısı olan bir TDP'ye sahip olmasına rğamen dörtlü yuva soğutucusu ile birlikte gelecek.

Bir sonraki nesil ekran kartlarında yükseltmeye yönelik bir sistem oluşturuyorsanız, son güç gereksinimleri 800W'a y'kın olmasa bile güçlü PSU'ya ihtiyacınız olacaktır. Yeni nesil PCle PCIe 5.0 güç konektörüyle veya en azından 1200W'lık almanız gerekecektir.

800W üstü ekran kartlarının çıkarılmasının sebebi rekabet olarak düşünülmektedir, aksi taktirde Nvidia 800W+ ekran kartını boşuna piyasaya sürmeyi planlamazdı.