Nvidia'dan madencileri sevindirecek sürücü güncellemesi - Son Dakika
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Nvidia'dan madencileri sevindirecek sürücü güncellemesi

14.10.2022 20:41
Nvidia'dan madencileri sevindirecek sürücü güncellemesi

Nvidia, RTX 30 serisi için yayınladığı sürücü güncellemesi ile madencilik yapmak isteyen kullanıcıların önünü açtı.

Bir Reddit kullanıcısı, GeForce RTX 3080 Ti modeliyle kripto para madenciliği yaparken yüksek MH değerine ulaşabildiğini keşfetti. Paylaşılan gönderiye yorum yapan diğer kullanıcılar, Nvidia GeForce 522.25 sürücü güncellemesi ile özelliğin kaldırıldığını belirtti.

Bilgisayar donanımlarında güncelleme hataları nedeniyle yazılımsal problem oluşabiliyor. Donanımınızda herhangi bir hata ile karşılaşmadan sürücü güncellemesi yapmak için Nvidia ve AMD ekran kartı güncellemesi nasıl yapılır? makalemize göz atabilirsiniz.

Nvidia GeForce 522.25 sürücü güncellemesi yayınlandı

Pandemi dönemiyle birlikte başlayan çip ve tedarik krizleri, teknoloji firmalarının üretim sorunu yaşamasına sebep oldu. 2020 ve 2021 yıllarında artan kripto para madenciliği faaliyetleriyle birlikte, ekran kartı bulmak imkansız hale gelmişti. Geçtiğimiz günlerde RTX 40 serisi ile ilgili açıklama yapan Nvidia, eski modelleri için madencileri sevindirecek bir haber ile gündeme geldi.

Nvidia'dan madencileri sevindirecek sürücü güncellemesi

Nvidia, stok sorununu ekran kartlarına donanım düzeyinde bir sınırlama olan LHR (lite hashrate) özelliğini ekleyerek durduracaklarını açıkladı. LHR özelliğine sahip ekran kartları, madencilik yapılırken anlık işlem gücünü kısıtlıyor.

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Şirketin yanlışlıkla hashrate sınırlayıcı özelliğin kapalı olduğu sürücüleri yayınlaması nedeniyle madenciler RTX 30 serisi kartları satın almaya devam etti. En çok madencilik faaliyetlerinin gerçekleştiği kripto para olan Ethereum, yeni güncelleme sonrasında birçok kişinin ekran kartlarını satmasına sebep oldu. İkinci el pazarında artış gösteren ekran kartı sayısı sonrasında Nvidia, stok eriterek RTX 40 serisine yer açmak için sürücülerindeki LHR özelliğini kaldırdı.

Bir Reddit kullanıcısı, LHR özellikli ekran kartıyla herhangi bir müdahalede bulunmadan yüksek hashrate değerlerine çıkabildiğini keşfetti. Normal şartlarda LHR'li ekran kartına sahip kullanıcılar, NiceHash ve NBMiner gibi sınırlayıcıyı yazılımsal olarak devredışı bırakan madencilik yazılımlarıyla yüksek değerlere ulaşabiliyor. LHR özelliğinin Nvidia tarafından yayınlanan GeForce 522.25 sürücü güncellemesiyle kaldırdıldığını belirtmekte fayda var.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Bilgisayar, Madencilik, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Nvidia'dan madencileri sevindirecek sürücü güncellemesi - Son Dakika

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